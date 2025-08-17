Suscríbete a
Los fondos de inversión se disputan las fincas andaluzas de regadío

Cada vez más sociedades de este tipo adquieren suelo o derechos de explotación en busca de rentabilidad

Las fincas de riego suben de precio en Córdoba por su mayor demanda

Varios trabajadores en la campaña de la aceituna en Córdoba
Varios trabajadores en la campaña de la aceituna en Córdoba valerio merino
Elena Martos

Este invierno lluvioso que ha llenado los embalses y que ha devuelto a los agricultores sus dotaciones habituales de riego ha avivado también el interés de los fondos de inversión por el campo andaluz. En lo que va de año se han multiplicado las operaciones ... de compraventa entre propietarios de toda la vida y este tipo de sociedades gestoras que buscan rentabilidad y activos estables. El objetivo no es únicamente hacerse con la titularidad, también les interesan los derechos de superficie o incluso arrendar la finca para hacerla más productiva.

