Los fondos de inversión se disputan las fincas andaluzas de regadío

Este invierno lluvioso que ha llenado los embalses y que ha devuelto a los agricultores sus dotaciones habituales de riego ha avivado también el interés de los fondos de inversión por el campo andaluz. En lo que va de año se han multiplicado las operaciones ... de compraventa entre propietarios de toda la vida y este tipo de sociedades gestoras que buscan rentabilidad y activos estables. El objetivo no es únicamente hacerse con la titularidad, también les interesan los derechos de superficie o incluso arrendar la finca para hacerla más productiva.

Lo que buscan los fondos es principalmente explotaciones de olivar intensivo y súper intensivo y frutales, con más interés por los rojos de la zona de Huelva o los tropicales del sur de Granada y de Málaga. Igualmente atraen los cítricos del Valle del Guadalquivir y los frutos secos, cuyo valor se ha multiplicado en los últimos años en el mercado.

El abogado Alfonso Martínez Núñez, socio de Maio Legal, que ha mediado en varias de estas operaciones, explica que «hay fondos especializados en el sector agrícola, otros de capital extranjero, banca de inversión e inversores cualificados». «Esto en España no era habitual, lo veíamos en Estados Unidos y en otros países, pero no aquí», asegura. La tendencia se extiende también por Portugal y está implicando una concentración de la actividad.

Suelen comprar, según la experiencia de Martínez Núñez, fincas que son rentables y dispongan, por tanto, de derechos de agua. La intención de estos inversores no es especular, sino explotarlas y hacerlas más productivas, en muchos casos a base de invertir en la mecanización o digitalización de la misma.

Todo este movimiento en el campo andaluz lo constata el portal de compraventa de suelo rústico Cocampo, que ofrece un servicio muy parecido al de Idealista, pero con anuncios de fincas y explotaciones agrícolas que están a la venta. Regino Coca es su máximo responsable y señala que «la fórmula con la que se llevan a cabo muchas operaciones son los fondos de inversión», pero eso no significa que el capital proceda de otra parte, «en esos fondos están family offices y empresarios del sector de toda la vida que optan por esta vía porque les ofrece mejores resultados».

Entre los cultivos con más demanda están el olivar super intensivo, el aguacate, el almendro y el pistacho, especialmente este último que se ha convertido en uno de los alimentos de moda y tiene una demanda cada vez mayor. Explica el CEO de Cocampo que «la naturaleza de estos fondos es muy diversa, pero nada es lo que parece», con esta enigmática afirmación se refiere a que la sociedad gestora puede tener sede en Estados Unidos, Gran Bretaña o Luxemburgo, pero que el capital sea nacional. Coca pone como ejemplo el fondo Nuveen, de origen americano que tiene un acuerdo con Bankinter y los clientes son familias españolas que quieren invertir en productos seguros o que tienen una especial predilección por este tipo de activos.

El directivo de Cocampo señala que «se empezó a vehiculizar la inversión en el campo a través de fondos a raíz de la crisis financiera de 2008». «Entonces se vio que invertir en bienes rústicos era más estable y ofrecía más armas defensivas antes posibles crisis económicas, políticas o incluso conflictos bélicos«. El sistema quedó establecido a principios de 2015.

El precio de las fincas

A lo largo de 2024 se cerraron en Andalucía un total de 22.713 operaciones de compra venta de fincas rústicas. La región es la segunda con más cambios de propiedad sólo superada por Castilla y León. El precio de la tierra para cultivo en Andalucía aumentó un 3,3%, por encima de la media nacional, hasta situarse en los 17.064 euros por hectárea al cierre de 2024, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este análisis refleja también que el valor se ha disparado un 16,9% desde 2020, cuando se situaba en 14.601 euros por hectárea.

Una de las operaciones de mayor envergadura fue la del fondo Natural Capital Fund llegó a un acuerdo con Borges Agricultural & IndustrialNuts (BAIN) para la adquisición de sus activos agrícolas por un valor estimado de entre 70 y 80 millones de euros. La operación incluye 1.900 hectáreas de almendras, nueces y pistachos en Granada, Badajoz y Portugal, que serán gestionadas por Bolschare Agriculture.

Otra de las más populares fue la protagonizada en 2023 por el empresario sevillano Luis Bolaños, fundador de Iberhanse, líder de producción de cítricos y frutas de hueso en Andalucía, al que el fondo Fremman Capital le compró la filial NaturGreen. Previamente El pasado viernes culminó el proceso iniciado en septiembre de 2022, Fremman, creada en 2020 y especializada en invertir en compañías no cotizadas de tamaño medio, adquirió participaciones mayoritarias en la citrícola Marzal y Hermanos Bruñó (productora de melón y sandía).

¿Por qué interesa?

Ejemplos como este ilustran «la nueva tendencia en el mercado de fincas rústicas», explica a ABC Ricardo Astorga, socio del despacho Zurbarán, que ha asesorado en numerosas operaciones de este tipo. Confirma que «el interés no es sólo por la propiedad, también por los derechos de superficie o por arrendamientos a largo plazo». Ese plazo suele rondar los treinta años. El abogado aclara que «a veces resulta mucho más atractivo porque al no tener que hacer de entrada el desembolso que requiere la compra de una propiedad, se empieza a rentabilizar antes la inversión».

Respecto al tipo de sociedades que se interesan por explotaciones comentan que «las hay de todo tipo y de todos los lugares del mundo». Ricardo Astorga menciona fondos extranjeros que gestionan fondos de pensiones y hasta compañías aseguradoras de primer nivel. «El campo les genera interés porque es un activo muy estable», dice, a pesar de todos los problemas que rodean al sector como la reforma de la PAC, la falta de relevo generacional o las dificultades para encontrar mano de obra. «El plan de estos nuevos propietarios es rentabilizar las tierras, hacerlas más productivas, el recurso de las ayudas públicas no condiciona su decisión», dice.

Este modelo ofrece «una mayor formación financiera que es necesaria para tomar las decisiones adecuadas y llega con músculo inversor a un sector que no está lo suficientemente profesionalizado». La contrapartida que menciona es «que se deslocaliza el centro de decisiones». En todo caso, la oferta rústica de la región vuela.