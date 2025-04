Sergio Sarria: «La mejor adaptación es la que no traiciona la esencia, pero se atreve a proponer algo diferente»

El escritor y guionista Sergio Sarria ha vivido por primera vez la adaptación de una de sus novelas desde el otro lado, como autor de la obra original. Su libro 'Cuando nadie nos ve' ha sido llevado a la pantalla por Max, una experiencia que, ... lejos de generar reticencias, ha sido para él una oportunidad de aprendizaje y reflexión. «Cuando veo una buena adaptación es cuando no refleja exactamente el libro, sino que tiene su propio camino», explica Sarria. Para él, la fidelidad absoluta a una obra literaria no es sinónimo de una buena adaptación. «El libro ya está y al final hay muchas tramas y personajes que en papel funcionan, pero en pantalla hay cosas que funcionan».

El autor recalca la importancia de dejar margen para que el equipo creativo pueda tomar decisiones. «Yo casi todos los mecanismos que he visto funcionan bastante bien, aunque lleguen al mismo sitio por caminos distintos. Creo que eso es un acierto». Esta visión proviene de su experiencia como guionista, donde ha tenido que realizar adaptaciones. «Agradezco cuando me puedo separar, tomar el pulso de la novela y ver por dónde va. Se vive diferente al verlo desde fuera».

Sarria no es ajeno al proceso de adaptar libros a la pantalla. Su novela 'El hombre que odiaba a Paulo Coelho' fue adaptada para una serie de Movistar+, pero con una aproximación muy diferente. «Si te digo que se parece cero, no miento. Es como otra cosa diferente, respetando el universo y los personajes, pero sin llevarlo exactamente por el mismo camino». Esta flexibilidad le ha permitido apreciar distintas maneras de trasladar una historia de un medio a otro.

La novela 'Cuando nadie nos ve' sitúa parte de su trama en la Semana Santa de Morón, una ambientación que para Sarria tiene un gran poder narrativo y visual. «Es un escenario espectacular, con una carga simbólica muy fuerte. Las procesiones, los nazarenos, la música... todo tiene una estética muy cinematográfica». Para el autor, no se trata solo de una cuestión de ambientación, sino de cómo las tradiciones pueden servir para contar historias más profundas. «La Semana Santa tiene esa dualidad que me interesa mucho: la fe y la devoción, pero también las pasiones humanas, las contradicciones de los personajes». La serie mantiene esa esencia, aprovechando la fuerza de las imágenes y la solemnidad del evento para construir parte de su atmósfera. Y aunque puede parecer llamativo que el autor se centre precisamente en morón, la explicación es sencilla, «es muy grande el contraste cultural, entre andaluces y americanos. Me flipaba imaginar a la gente jugando al béisbol o al fútbol americano y en paralelo la gente del pueblo celebrando la Semana Santa».

La dirección de Enrique Urbizu

Uno de los aspectos más relevantes de la adaptación de 'Cuando nadie nos ve' ha sido el papel del director, Enrique Urbizu. Sarria, consciente de la relevancia del director en un proyecto audiovisual, decidió dar un paso atrás y dejar que Urbizu tuviera libertad creativa. «No me atrevería a explicarle a alguien como él cómo hacer su trabajo. Lo mejor que puedes hacer es dejar que el proyecto tenga el alma del director». Para él, una película o una serie deben tener una visión unificada: «Cuando hay mucha gente opinando, suele ser un desastre».

Este respeto por el director y su equipo lo ha llevado a mantenerse al margen en el proceso de adaptación. «Hay muchas autoras y autores que, cuando les adaptan, están muy encima de la obra, quieren ver los guiones y meter mano. «Creo que eso es perjudicial porque una serie o una película tiene que tener un solo padre o una sola madre». La relación con Urbizu fue, en palabras del propio Sarria, una colaboración basada en la confianza.

La transformación de la historia en la serie

Cuando se le pregunta cuánto ha cambiado la trama del libro en su versión televisiva, Sarria no duda en señalar que ha habido modificaciones, pero siempre manteniendo la esencia de la historia. «Las partes esenciales están, perohay muchas subtramas que han sido modificadas. Están contando la misma historia, pero sirviéndose de otros caminos para llegar». Esta diferencia entre novela y serie no le preocupa, sino que le parece parte del proceso natural de adaptación. «Una cosa es una novela y otra es una serie. Imagínate estar pendiente de si es un 50% o un 60% fiel. No sabría decir en qué porcentaje se parece, pero veo la serie y reconozco el universo».

Sergio Sarria ha trabajado tanto en literatura como en guion televisivo, lo que le ha dado una visión amplia del proceso creativo. «En la novela, las decisiones son tuyas y, para bien o para mal, estás solo. En el guion, están consensuadas. Disfruto la seguridad que me da trabajar con un equipo de guionistas, pero también la libertad de escribir solo». El autor destaca las diferencias entre ambos formatos. «En el papel, puedes explicar lo que un personaje siente con un monólogo interior. En la serie, eso tiene que mostrarse con acciones, todo tiene que verse». Para Sarria, la clave de su novela está en las fronteras invisibles, tanto geográficas como morales. «Los personajes evolucionan, cambian. Lucía, por ejemplo, comienza con un sentido muy claro de la justicia, pero se va oscureciendo a lo largo de la historia. Me interesa explorar cómo los personajes se mueven en esas fronteras».

Sobre la recepción de la serie, Sarria se muestra satisfecho y consciente de que las adaptaciones siempre generan debates entre los lectores y la audiencia nueva. «Hay quienes quieren ver el libro exacto y otros que agradecen los cambios. Yo siempre digo que la mejor adaptación es la que no traiciona la esencia, pero se atreve a proponer algo diferente». Finalmente, reflexiona sobre la experiencia de ver su obra en pantalla sin haber intervenido directamente. «Ahora lo veo y lo disfruto como espectador, igual que lo puedes ver tú. Me parece más divertido». Con un tono entusiasta, deja abierta la posibilidad de futuras adaptaciones: «Si surge otra oportunidad, seguro que la aprovecharé».