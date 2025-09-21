Suscríbete a
ABC Premium

¿Quién vota en las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla?

El sufragio universal ponderado abre el abanico a la participación de la comunidad universitaria en la elección de su máxima representación, pero con diferente valor

La catedrática Ángeles Gallego se convierte en la sexta candidata a rectora de la Universidad de Sevilla

Un acto celebrado en la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla
Un acto celebrado en la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla ABC
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo 26 de septiembre arranca el plazo de presentación de candidaturas para Rector o Rectora en la Universidad de Sevilla, las primeras elecciones que se llevarán a cabo bajo el sistema de sufragio universal ponderado. Hasta ahora, el proceso de elección ... del máximo responsable del organismo universitario quedaba en manos de pocas personas ya que ese 'privilegio' correspondía únicamente al Claustro, compuesto por unas 300 personas. Esto propiciaba que las cartas estuvieran muy marcadas de cara a aspirar al puesto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app