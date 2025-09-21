¿Quién vota en las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla?

El próximo 26 de septiembre arranca el plazo de presentación de candidaturas para Rector o Rectora en la Universidad de Sevilla, las primeras elecciones que se llevarán a cabo bajo el sistema de sufragio universal ponderado. Hasta ahora, el proceso de elección ... del máximo responsable del organismo universitario quedaba en manos de pocas personas ya que ese 'privilegio' correspondía únicamente al Claustro, compuesto por unas 300 personas. Esto propiciaba que las cartas estuvieran muy marcadas de cara a aspirar al puesto.

La renovación y actualización de los estatutos de la Universidad de Sevilla que se aprobó el pasado mes de mayo introduce que la elección del Rector o Rectora será mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. Ya no queda circunscrito al citado Claustro, sino que es más democrático ya que implica a todos los actores principales de la US. Pero, ¿qué significa sufragio universal ponderado? Significa que toda la comunidad universitaria tiene derecho a voto, que cada persona tiene derecho a voto pero que ese voto tiene distinto peso relativo, dependiendo del sector al que pertenece. Es decir, no todos los votos valen exactamente lo mismo, sino que unos tienen un mayor peso que otros.

De esta forma, para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Sevilla podrán votar profesores -tanto los funcionarios y permanentes como el resto-, estudiantes, personal técnico de gestión y de administración y servicios. Eso sí, el voto vale más según proceda de uno de los grupos o de otros, aunque todos suman. Según establecen los estatutos de la US, los porcentajes de ponderación del voto válidamente emitido por los distintos sectores de la comunidad universitaria serán los siguientes: el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral de la Universidad tiene un peso del 53 por ciento; el personal docente e investigador y personal investigador no incluido en el apartado anterior, el 7 por ciento; los estudiantes suman con sus votos el 30 por ciento; y por último, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, tiene un valor de su voto del diez por ciento.

Una vez que se lleven a cabo las elecciones, la Junta Electoral General determinará, tras el escrutinio de votos, los coeficientes de ponderación que corresponda aplicar al voto a candidaturas válidamente emitido en cada sector, al efecto de darle su correspondiente valor en atención a los porcentajes anteriormente citados.

¿Cuándo se conocerá un ganador?

Es complicado que alguno de los candidatos que se presenten a estas nuevas elecciones en la US salga como Rector en la primera vuelta (el 30 de octubre), ya que para que eso ocurra debe haber una candidatura que reciba el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones. Si ninguna candidatura lo alcanzase, se procederá a una segunda vuelta (10 de noviembre) a la que solo podrán concurrir las dos candidaturas más votadas en la primera vuelta. En esa segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos.

Calendario y candidatos

La convocatoria de elecciones ya arrancó el pasado 10 de septiembre, mientras que el plazo de presentación de candidaturas irá del 26 al 30 de este mismo mes. La proclamación definitiva de candidaturas y la publicación de estas se llevará a cabo el 7 de octubre para que, un día después, arranque la campaña electoral, que durará hasta el 29 de octubre. La primera votación se llevará a cabo el 30 de octubre y, según el número de candidaturas y el resultados de las votaciones, el proceso para encontrar un nuevo rector o rectora podría alargarse hasta el 10 de noviembre. En lo que respecta al Claustro Universitario, las candidaturas se podrán presentar del 17 al 19 de noviembre, para unas elecciones que se llevarán a cabo entre el lunes 1 y el martes 2 de diciembre.

Hasta el momento hay confirmados cinco candidatos para hacerse con el puesto que dejará vacante Miguel Ángel Castro. Cuatro personas que han sido miembros del equipo rectoral de Castro se van a presentar a la elección: tres exvicerrectores (que dejaron el equipo de Miguel Ángel Castro hace sólo unas semanas): Ana López, Carmen Vargas y Manuel Felipe Rosa. Y Ángeles Gallego, también miembro del equipo de dirección de Castro como directora del Centro de Formación Permanente de la US.

También aspira a dirigir la Universidad de Sevilla, el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, el primero en anunciar sus intenciones. Y la catedrática de Redacción Periodística, Pastora Moreno, que cuenta con el apoyo del catedrático Manuel Marchena que finalmente no pudo aspirar al cargo porque no cumplía los requisitos.