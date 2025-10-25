Urbanismo restaurará el monumento a Daoiz en la plaza de la Gavidia de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla comenzará a ejecutar en 2026 el proyecto de reurbanización de las plazas de la Concordia y la Gavidia, que dejarán atrás sus carencias actuales para convertirse en espacios más amables en los que el peatón le gane definitivamente la ... partida a los coches. El proyecto en el que ya trabaja la Gerencia de Urbanismo, y que fue adelantado por ABC de Sevilla este pasado verano, contempla la implantación de la plataforma única y el adoquín de Gerena, así como la supresión de aquellos elementos arquitectónicos y mobiliario urbano que dificulta la vivencia activa de estos espacios. Ahora que el foco está puesto en estos enclaves del Casco Antiguo, el gobierno de José Luis Sanz aprovechará también para acometer la restauración del emblemático monumento dedicado al héroe militar Luis Daoiz, afectado por la falta de mantenimiento en los últimos años.

Los trabajos se incluyen dentro de las competencias del plan municipal de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico, con el que «se busca proteger los espacios monumentales y conservar la identidad cultural de Sevilla», tal y como anunció el Ayuntamiento de Sevilla en su momento. Aprovechando esta inversión presupuestaria, la Gerencia de Urbanismo ha incorporado a su calendario de actuaciones de «los próximos días» el inicio de una intervención a fondo sobre el monumento. Con ella, se busca frenar el deterioro que ha venido sufriendo este conjunto de la plaza de la Gavidia desde hace años y que es consecuencia directa de la falta de un programa ordinario de conservación. De hecho, en el análisis preliminar que han realizado los técnicos se ponen de manifiesto estas carencias.

En el informe queda constancia de una serie de daños acumulados sobre el monumento y que, según el criterio de los profesionales, están provocados por «el paso del tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos». Entre las principales patologías detectadas, destacan la suciedad profunda de la escalinata y de los relieves de bronce del pedestal, que además tienen signos de una incipiente corrosión y de erosión en la pátina del perímetro. No es la única problemática que se ha observado, pues también se alerta de roturas y pérdidas de ángulos en los escalones de mármol, así como de la falta de varios elementos de bronce en la valla protectora que han podido ser objeto de robos o de algún acto de vandalismo. Una situación a la que hay que sumar la suciedad acumulada en la propia estatua de Daoiz, que se ve muy afectada por los excrementos de la aves que anidan en la zona.

Patologías Algunas de las principales carencias que presenta el monumento a Daoiz en la plaza de la Gavidia ABC

Para acabar con estas deficiencias, la Gerencia de Urbanismo ha previsto un plan de intervención que contempla una limpieza química y mecánica de los escalones, a la que acompañará también el saneamiento de los relieves de bronce para eliminar los residuos incrustados por el paso de los años, aunque sin dañar su pátina original. Los trabajos continuarán a través de la aplicación de una resina acrílica en las zonas que se encuentran más erosionadas, incorporando además una reintegración de los materiales en los escalones que se encuentran en estos momentos fragmentados. Por último, y para que las ventajas de la actuación se mantengan durante el mayor tiempo posible, se hará uso de un tratamiento hidrofugante para la impermeabilización de la piedra y se procederá a la reposición de las piezas de bronce que se han ido perdiendo.

Daoiz ya se 'tocó' en 2022

Hace tres años, en el verano de 2022, el Ayuntamiento de Sevilla llevó a cabo unos trabajos de limpieza en el monumento al militar Daoiz. Para ello, fue necesario instalar un aparatoso andamiaje que rodeó la escultura durante los días por los que se prolongó esta intervención. Además, los operarios también actuaron sobre el pedestal y las piezas de mármol de la escalinata, en los que se repusieron los elementos dañados y que mostraban algunas patologías por el paso del tiempo. Sólo tres años después, la Gerencia de Urbanismo se ve ahora en la obligación de repetir algunas de las tareas que formaron parte de aquel proyecto de rehabilitación, ampliándolas a otras que no se realizaron en su momento. Todo, como señalaron a este periódico fuentes municipales, con el objetivo de «devolver al monumento su aspecto original y garantizar su conservación durante las próximas décadas».