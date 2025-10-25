Suscríbete a
Urbanismo restaurará el monumento a Daoiz en la plaza de la Gavidia de Sevilla

Se trata de una de las principales iniciativas que se enmarcan dentro del contrato de mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico del gobierno de José Luis Sanz

El monumento dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz en la Plaza de la Gavidia
El monumento dedicado al héroe militar sevillano Luis Daoiz en la Plaza de la Gavidia MANUEL GÓMEZ
Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla comenzará a ejecutar en 2026 el proyecto de reurbanización de las plazas de la Concordia y la Gavidia, que dejarán atrás sus carencias actuales para convertirse en espacios más amables en los que el peatón le gane definitivamente la ... partida a los coches. El proyecto en el que ya trabaja la Gerencia de Urbanismo, y que fue adelantado por ABC de Sevilla este pasado verano, contempla la implantación de la plataforma única y el adoquín de Gerena, así como la supresión de aquellos elementos arquitectónicos y mobiliario urbano que dificulta la vivencia activa de estos espacios. Ahora que el foco está puesto en estos enclaves del Casco Antiguo, el gobierno de José Luis Sanz aprovechará también para acometer la restauración del emblemático monumento dedicado al héroe militar Luis Daoiz, afectado por la falta de mantenimiento en los últimos años.

