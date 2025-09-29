Suscríbete a
ABC Premium

Así es el viaje en tranvibús entre Sevilla Este y Nervión, un trayecto que supera los 35 minutos

El recorrido entre Torreblanca y Eduardo Dato a lo largo de algo más de ocho kilómetros por un carril segregado no baja de la media hora en ninguno de los dos sentidos

El tranvibús entre Sevilla Este y Nervión arranca este lunes de forma gratuita: estas son las paradas

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Así es el viaje en tranvibús entre Sevilla Este y Nervión, un trayecto que supera los 35 minutos
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos sevillanos han estrenado ya el trayecto que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Santa Justa y Nervión en tranvibús, un servicio que ha entrado en funcionamiento este lunes y que será gratuito durante toda esta primera semana para fomentar entre los usuarios ... que suban y comprueben si verdaderamente supone un acortamiento de los tiempos de desplazamiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app