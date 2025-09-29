Así es el viaje en tranvibús entre Sevilla Este y Nervión, un trayecto que supera los 35 minutos

Muchos sevillanos han estrenado ya el trayecto que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Santa Justa y Nervión en tranvibús, un servicio que ha entrado en funcionamiento este lunes y que será gratuito durante toda esta primera semana para fomentar entre los usuarios ... que suban y comprueben si verdaderamente supone un acortamiento de los tiempos de desplazamiento.

Esa reducción temporal es la función principal de este tranvibús surgido como sucedáneo de la futura línea 2 de metro. Gracias al carril segregado y exclusivo por el que discurren todos los autobuses cien por cien eléctricos destinados a esta línea TB1, el Ayuntamiento prometía hacer los trayectos considerablemente más cortos, si bien el minutaje no baja de la media hora en ninguno de los dos sentidos, por lo que el ahorro existe, pero puede llegar a ser imperceptible en momentos de tráfico relajado.

El recorrido cuenta con trece o dieciséis paradas según el sentido en que se discurra. La avenida de Pero Mingo en Torreblanca, con una parada única, constituye el principio y final de trayecto. Continúa por la avenida de la Aeronáutica, con dos estaciones en la avenida de las Ciencias y otra junto a Fibes, el Palacio de Congresos. Seguidamente, en Luis Uruñuela, hay otra parada junto a la estación de Cercanías de Sevilla Este, además de en Las Góndolas y en Santa Clara, antes de enlazar con la avenida de Montes Sierra y Los Arcos, adentrándose en el Polígono San Pablo por la calle Éfeso hasta el Palacio de Deportes.

Desde ahí, toma la avenida de Kansas City para pasar por El Greco y Céfiro, dejando a un lado la estación de Santa Justa y parando junto al hotel Only You antes de enfilar Luis de Morales para parar en Nervión Plaza y, a través de Eduardo Dato, alcanzar la avenida de la Buhaíra. Allí, el trayecto vuelve a comenzar en dirección contraria. Conecta, por tanto, con las redes de Cercanías, metro y con la estación de trenes de Santa Justa.

Lo que se tarda en el tranvibús

ABC se ha subido al tranvibús en ambos sentidos en su jornada inaugural para conocer con exactitud los tiempos en los que se hace el recorrido completo. Su frecuencia de paso es de diez minutos en horas punta, oscilando entre los diez y los veinte minutos el resto del día. Desde Torreblanca, se tardan unos 38 minutos en llegar a la avenida de la Buhaíra en tranvibús, trayecto que se queda en 25 minutos si se sube al vehículo en Fibes.

En sentido opuesto, sin pasar por Nervión y su habitual congestión del tráfico, el trayecto desde la Buhaíra es de 30 minutos exactos, 20 si el destino es el Palacio de Congresos. Al menos así ha sido a media mañana de este lunes, cuando los usuarios podían entrar y salir por la puerta que considerasen oportuna sin tener que picar para pagar. Las colas provocadas por esta razón podrían incrementar el tiempo.

El trayecto desde Eduardo Dato hasta Sevilla Este es casi diez minutos más rápido que en sentido inverso

Las previsiones del Ayuntamiento son optimistas acerca del tranvibús, ya que espera que este primer tramo hasta Nervión consiga atraer unos 9.000 usuarios diarios y saque de la saturada circulación hispalense hasta 400 coches cada hora en las principales avenidas del Distrito Este sin que ello provoque más retenciones al dejar un carril menos para el tráfico.

Hasta ahora, el tiempo medio para llegar desde Torreblanca hasta Eduardo Dato era de unos 45 minutos en las líneas de Tussam ya existentes. «Al final, esto es igual que ir en el 27», se quejaban algunos vecinos de estos barrios periféricos de la ciudad que llegaron a abarrotar los vehículos en dirección al Centro, mientras otros valoraban de forma más positiva la comunicación directa con el metro y los trenes.

Paralelamente a la puesta en marcha de este servicio que ha tenido lugar tras el período de pruebas, han comenzado las obras en el otro extremo de la línea, en la Campana y Martín Villa. Estos trabajos entre la plaza del Duque y la estación de Santa Justa se llevarán a cabo de forma escalonada, y culminarán en julio de 2026 si se cumplen los plazos. La línea ya terminada permitirá la conexión mediante tranvibús desde el corazón del Centro hasta Sevilla Este y Torreblanca reduciendo los tiempos de los trayectos. Habrá que ver entonces cuál es la duración estimada y la que finalmente acaban soportando los usuarios que cada día se decanten por esta forma de transporte.