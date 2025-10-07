Talleres de distrito en Sevilla 2025: cómo saber si me han admitido y cómo matricularme

El inicio del curso trae consigo la vuelta de los populares talleres socioculturales de los distritos sevillanos, ya desde esta semana se pueden conocer las listas de los admitidos a cada una de estas propuestas de ocio.

El listado de adjudicaciones está ... disponible presencialmente en el tablón de anuncios de la sede de cada distrito, así como online, a través del portal web que el Ayuntamiento de Sevilla ha habilitado para realizar dichas consultas.

Los solicitantes que deseen ver si han resultado admitidos de forma digital deberán introducir su código de solicitud, su DNI o NIE y el teléfono móvil que figura en su impreso de solicitud. Ya están disponibles las listas de admitidos Una vez conseguida la plaza, los seleccionados interesados deberán formalizar su matrícula desde el jueves 9 de octubre hasta el miércoles 22 de octubre. El plazo de matrícula comenzará el jueves 9 de octubre y concluirá el miércoles 22 de octubre. Para ello, es imprescindible acreditar el pago de la cuota de inscripción (16,63 euros), mediante un justificante bancario. Sin embargo, esto no es necesario si el pago se hace a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla o si el solicitante está exento. El inicio de los talleres está por determinar Una vez pasado este periodo, la fecha de inicio de los talleres se indicará por distrito y serán publicadas en los tablones de anuncios del distrito y en la web del Ayuntamiento.

