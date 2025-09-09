Desde taichi a un coro rociero: todas las novedades de los talleres de distrito de Sevilla a los que te puedes apuntar desde hoy

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el comienzo de la preinscripción para los talleres de los distritos del curso 2025-2026. El período para apuntarse durará desde este 9 de septiembre hasta el próximo día 19. El sorteo se producirá diez días después y la lista de admitidos se podrá ver del 6 al 22 de octubre.

Las matriculaciones se podrán hacer del 9 al 22 de octubre mientras que el comienzo de los talleres se producirá una vez efectuadas las matriculaciones. Las fechas se indicarán por cada distrito y serán publicadas tanto en los tablones de anuncios del distrito como en la web municipal.

Los vecinos se pueden apuntar a múltiples talleres como son pilates, yoga, taichí, gimnasia terapéutica, risoterapia, cursos de bordado, crochet, encaje de bolillos, pintura al óleo, confección de trajes de flamenca, guitarra flamenca, flamenco, sevillanas, bailes latinos, zumba o urban dance repartido en los distintos distritos de Sevilla.

Destaca que en el Casco Antiguo, la oferta incluye disciplinas como pintura, teatro, danza, fotografía digital, manualidades y cerámica, coro, guitarra y flamenco, así como talleres orientados al cuidado personal y la salud (pilates, yoga, taichí, gimnasia de mantenimiento y terapias alternativas).

Entre las normas publicadas por el consistorio hispalense, están las de que podrán acceder a los talleres todas las personas empadronadas en Sevilla pero, en ningún caso, se aceptarán solicitudes o preinscripciones presenciales de personas no empadronadas en la capital hispalense. Tampoco se aceptarán las de aquellas personas cuyo empadronamiento se encuentre en fase de tramitación.

Sí se permitirá la inscripción a aquellos talleres de personas empadronadas en otros distritos pero en la adjudicación por sorteo, tendrá preferencia los empadronados en la zona de la ciudad que oferta el taller. Los menores de edad sólo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, clasificados por categorías de edad que cumplan en el año en curso: Infantil 1 (de 5 a 7 años), Benjamín (de 8 hasta 11 años) y Juvenil (de 12 años hasta 16 años), previa autorización del padre, madre, tutora o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el distrito.

Normas para preinscribirse en los talleres de los distritos de Sevilla Podrán acceder a los talleres todas las personas empadronadas en Sevilla pero, en ningún caso, se aceptarán solicitudes o preinscripciones presenciales de personas no empadronadas en la capital hispalense

Se permitirá la inscripción a aquellos talleres de personas empadronadas en otros distritos pero en la adjudicación por sorteo, tendrá preferencia los empadronados en la zona de la ciudad que oferta el taller

Los menores de edad sólo podrán inscribirse en los talleres específicamente diseñados para ellos, clasificados por categorías de edad que cumplan en el año en curso

La inscripción y posterior matriculación es obligatoria para todo el alumnado, aunque cumpla las condiciones de exención del pago de la tasa. En el supuesto de personas con capacidades diferentes, podrán acudir al taller correspondiente junto con un acompañante. Esta circunstancia deberá hacerse constar en la solicitud de preinscripción. La persona acompañante no estará obligada al pago del precio público establecido, pero se computará a los efectos de determinar el aforo máximo de cada taller.

Otras normas del procedimiento son que no se podrá presentar más de una solicitud web o preinscripción presencial por persona. La preinscripción no da derecho a participar en ningún taller solicitado hasta que no ocurran estas tres circunstancias: ser admitido en un taller tras el sorteo de plazas, previo al proceso de matriculación, se proceda al pago de la cuota de inscripción correspondiente, salvo si está exento el mismo o se formalice la matrícula, en el lugar indicado por el distrito. Se podrán solicitar la inscripción en un máximo de de tres talleres.

Admisión mediante sorteo público

La admisión se realizará mediante sorteo público cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del distrito correspondiente. Para ello, una vez recibidas las preinscripciones, se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, publicándose el listado correspondiente una vez finalizado el plazo de inscripción. Aquellos talleres que puedan realizarse en pareja, se tendrán que presentar conjuntamente las solicitudes en el momento de realizar la preinscripción, teniendo en cuenta, a efectos de orden en la lista, el número asignado a la solicitud que figure en primer lugar.

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, dentro del apartado correspondiente al distrito donde el solicitante esté empadronado que se indique en la misma; o de manera presencial, en las sedes indicadas por el distrito correspondiente en el que se imparta el taller objeto de la solicitud.

Se indica que una vía excluye a la otra, por lo tanto, en el caso de que por error se realice la petición por duplicado, prevalecerá la realizada presencialmente, debiendo el solicitante personarse en el Distrito de la petición realizada vía web para que ésta sea anulada.

En la presentación de forma telemática, se deberá facilitar los datos solicitados en los campos existentes, permitiendo a la administración actuante comprobar que los datos facilitados son verídicos. Si es de forma presencial, se deberán estar debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona interesada sin tachaduras o elementos que puedan inducir a error. Deberá expresarse con claridad los datos requeridos en el documento de solicitud que será facilitado por el distrito y acompañarse de DNI original o copia para la comprobación de datos.

Sorteo para adjudicar las plazas

Para la adjudicación a través de sorteo se procederá a una asignación de número inicial para el sorteo. Luego, se hará el mismo con un número entre los asignados, que se corresponderá con el número inicial para la adjudicación de plazas en los talleres. La adjudicación se realizará a partir del número obtenido en el sorteo, y de ahí en adelante. Al llegar al último número de la lista, se continuará por el número 1 hasta el número anterior al obtenido en el sorteo como número inicial.

Dos formas de presentación de las solicitudes Telemática: es la preferente y se deberá facilitar los datos pedidos en los campos existentes, permitiendo a la administración actuante comprobar que los datos facilitados son verídicos

Presencial: se deberán estar debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona interesada sin tachaduras o elementos que puedan inducir a error

Las preinscripciones de los no empadronados en el distrito, se tratarán en último lugar, y se adjudicarán los talleres con plazas vacantes, o se añadirán a las listas de espera, pero en cualquier caso, siempre después de los empadronados en el Distrito. Las personas que hayan realizado la preinscripción vía web o dispongan de certificado digital podrán consultar este número en la web del Ayuntamiento. El sorteo se podrá realizar tanto manualmente, e incorporando el número obtenido al sistema informático; como por el propio sistema informático, que realizará una selección aleatoria del número inicial desde una pantalla.

Listas de espera

Cuando se adjudiquen las plazas, el sistema informático comenzará por el número inicial hasta el último y continuará desde el número 1 hasta el anterior, asignando plazas a la preinscripción que se vaya tratando. Después, habrá unas listas de espera donde el sistema informático incorporará posteriormente a los solicitantes en las listas de espera de los talleres en los que no hayan sido admitidos.

Para hacerlo, se seguirá el orden obtenido en sorteo, dando preferencia en todo caso a los solicitantes que no hayan sido admitidos en ningún taller. Los no residentes en el distrito que hubieran solicitado plaza en algún taller del distrito serán incorporados en las listas de espera; siempre por detrás de los residentes en el distrito, que tendrán preferencia.

Una vez celebrado el sorteo y elaboradas las listas de admitidos y listas de espera, se expondrán las mismas en el tablón de anuncios del distrito correspondiente. Los solicitantes deberán proceder a la formalización de su matrícula desde el jueves 9 de octubre hasta el miércoles 22 de octubre. Para ello, es un requisito indispensable acreditar el pago de la cuota exigida, mediante una fotocopia del justificante de haber realizado el pago, en el caso de efectuar el mismo físicamente en cualquier entidad bancaria, caja de ahorros y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla.

Normas para pagar los cursos o talleres La formalización de la matrícula será desde el 9 al 22 de octubre

Hay que acreditar el pago de la cuota exigida mediante una fotocopia del justificante de haberlo realizado

La acreditación no es necesaria si se ha hecho a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o si el solicitante está exento

No se admitirán las matrículas realizadas fuera del plazo habilitado al efecto

Esta acreditación no es necesaria si el pago se hace a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o si el solicitante está exento. En ningún caso, se admitirán las matrículas realizadas fuera del plazo habilitado al efecto. Los pagos realizados fuera del plazo indicado, supondrán la baja en la plaza solicitada, que quedará vacante, para ser cubierta por la siguiente persona que se encuentre en la lista de espera.

Las solicitudes que se presenten a lo largo del curso, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos producirán su admisión directa en el taller solicitado siempre que hubiera plazas vacantes. Si el taller solicitado no tuviera plazas vacantes, se incorporará al solicitante en su lista de espera. La cuota de inscripción es de 16,63 euros por alumno y curso o taller.