Vuelven a circular los AVE que dejaron a cientos de sevillanos atrapados

Los trenes AVE desde Sevilla ya vuelven a circular después de todo el fin de semana sin hacerlo . Renfe acaba de anunciar que se ha restablecido la línea de Alta Velocidad, al menos en los trenes que salen de Sevilla. Poco antes de las tres de la tarde se ha reanudado el servicio y ha partido el primer AVE con destino a Madrid por lo que se espera que el resto de transportes afectados por el temporal Filomena puedan circular esta tarde con normalidad.

La reanudación del servicio de trenes ha provocado en la tarde de este sábado colas de viajeros para volver a embarcar. Ha habido momentos en los que la cola daba la vuelta a la estación.

De hecho, han sido muchos los afectados durante todo elfin de semana por el temporal que dejó sin servicio la línea entre Madrid y Sevilla. Como Manuel, que estudia estudia una ingeniería en Madrid y tenía el billete de AVE previsto para volver este domingo a la capital de España y este domingo por la mañana no pudo marcharse proque se encontró que no podía coger el pudieron podido salir por culpa del temporal.

Como este joven estudiante, en la capital hispalense hubo cientos de cidadanos «atrapados» y sin poder salir con destino a Madrid ya que el temporal Filomena, que durante el día 7 de enero ya obligó a pisar el freno de algunos trenes de Alta Velocidad, afectó a numerosos trenes con destino y origen de Andalucía. Y lo mismo ocurrió con otros tantos sevillanos que se quedaron «atrapados» en Madrid sin poder volver a Sevilla.

Personas esperando en Santa Justa Rocío Ruz

Ocho AVE al día

Según Renfe, sólo durante la jornada del sábado, la más dura del temporal, hubo 50 trenes en Andalucía afectados por la nieve y que no pudieron circular . Este domingo, no salieron ninguno de los que circulaban por la Alta Velocidad por la mañana. Los cuatro de por la mañana que van a Madrid , no salieron auqnue sí parece que lo harán los otros tantos de la tarde ya que el de las 2.45 ha podido partir con destino a Madrid. Normalmente circulan ocho con destino Madrid y otros tantos en el sentido inverso .

Aunque Renfe dice no tener cifras exactas del número de pasajeros que se ha quedó en tierra, sin poder salir de Sevilla o regresar por Filomena, hay que tener en cuenta que cad a tren de Alta Velocidad suele llevar algo más de 400 pasajeros. Pese a que estos trenes no van siempre al cien por cien de su ocupación, el temporal ha podido dejar sin viajar a varios cientos de ciudadanos.

La estación de Santa Justa estaba esta mañana tranquila ya que los ciudadanos cuyos trenes no han podido circular habían sido informados de ello. En cualquier caso en el panel que hay colgado en la puerta de acceso a las vías podía leerse que algunos de estos trenes habían sido cancelados.

Andenes vacíos en la estación de Santa Justa Rocío Ruz

Renfe informaba este domingo que habían sido suspendidas todas las relaciones de alta velocidad con origen o destino Madrid y en la red de ancho convencional también y aseguraba que desde la tarde/noche de ayer, una vez que la intensidad de la tormenta de nieve ha remitido, los efectivos de mantenimiento de la infraestructura de Adif estuvieron llevando a cabo labores de limpieza sobre algunas agujas en determinadas estaciones de la red para restablecer algunas relaciones ferroviarias durante la jornada de hoy, como ha ocurrido.

Paneles con la suspensión de los trenes Rocío Ruz

Según Renfe, previo al restablecimiento era necesario realizar exploraciones con locomotoras equipadas con cuñas quitanieves para asegurar que los trayectos se encuentran expeditos de obstáculos, ya que en este tipo de situaciones son frecuentes las caídas de árboles por el peso de la nieve sobre la infraestructura. Estas locomotoras se encuentran en los talleres de Renfe, donde también hay dificultades para el acceso.

Una vez realizadas estas exploraciones Adif valorará la posibilidad de restablecer el servicio. En todo caso este restablecimiento se está haciendo de forma gradual y en condiciones un tanto degradadas con respecto a lo habitual, con limitaciones de velocidad en función de la visibilidad y de las condiciones meteorológicas, por lo que los tiempos de viaje podrían no ser los oficiales.