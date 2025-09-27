El sector turístico pide la ampliación del aeropuerto de Sevilla y la conexión con Santa Justa

Este sábado 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una actividad que constituye la principal fuente de riqueza y el gran motor económico de Sevilla. El sector se encuentra en uno de sus momentos de mayor auge al tiempo que ... debe hacer frente a una serie de retos, algunos pendientes desde hace mucho y otros que han surgido como consecuencia del crecimiento turístico de la ciudad.

Profesionales del sector consultados por ABC valoran la situación en la que se encuentra actualmente, coincidiendo en la mayor parte de puntos. Así ocurre en materia de infraestructuras. El aeropuerto de Sevilla no deja de batir récords de vuelos y pasajeros, por lo que consideran oportuna su ampliación antes de que sea una necesidad imperiosa. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, señala que «las infraestructuras no se hacen en quince días. Aunque ahora mismo no haga falta, en poco tiempo sí, y no la tendremos como sí la tendrán los aeropuertos de Málaga o Barcelona».

Otros son más vehementes al respecto, como el presidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Jorge Robles: «Sevilla arrastra desde hace tiempo un déficit de inversión en infraestructuras y esto es imprescindible. El aeropuerto ha batido todos los récords y la inversión es insuficiente». En la misma línea se expresa José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y antiguo presidente de la patronal sevillana, quien asegura que «si queremos dar un salto cualitativo, hace falta que el aeropuerto siga mejorando en determinados apartados, sobre todo en horarios e infraestructuras, para poder competir con otros» que sí van a volver a ampliarse.

«Es una vergüenza que Sevilla no tenga aún conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, una anomalía que no se resuelve» Jorge Robles Presidente de los empresarios turísticos

Por su parte, Juan José Domínguez, director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, pone de manifiesto las conexiones directas de San Pablo con 87 aeropuertos internacionales, asegurando que su área sigue trabajando «en la captación de nuevas rutas, por lo que la ampliación del aeropuerto se perfila como una necesidad estratégica para acompañar este crecimiento».

Pendiente lleva desde hace años la conexión con Santa Justa, una demanda histórica que sigue sin resolverse. En el sector hay unanimidad en que «tendría que haber sido hace muchos años», como lamenta Cornax. Robles critica que «es una vergüenza no tenerla aún, es una anomalía que no se resuelve» y que desde el sector son escépticos con que llegue algún día, mientras que Lastra menciona la conexión ferroviaria como «uno de los grandes deberes del turismo en Sevilla». Todos coinciden en que Sevilla es la única ciudad europea de su entidad, población y volumen de visitantes que no la tiene, si bien Domínguez hace hincapié en que «su desarrollo depende de la inversión del gobierno central».

Hoteles y pisos turísticos

Como señaló el viernes el alcalde, José Luis Sanz, la oferta hotelera premium ha crecido un 30% en los últimos dos años. Desde el sector valoran como positivo el aumento de las plazas hoteleras en la ciudad precisamente por ese matiz, al tratarse en su mayoría de nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas, de lujo y gran lujo. Por ello, consideran que «aumenta la cuota de turismo de calidad» al tratarse de «un segmento muy concreto» que tiene su demanda específica y que, como apunta el presidente de los empresarios turísticos, supone «rentabilidad a largo plazo» con un mayor gasto turístico y una mayor sostenibilidad (se consigue generar más riqueza con menos visitantes). Para ello es clave el progresivo aumento de las pernoctaciones.

«Si no se limitan los pisos turísticos, llegará un momento en que no haya posibilidades de alquiler para el residente» Manuel Cornax Presidente de los hoteleros

En el otro lado de la balanza se encuentran las viviendas de uso turístico, que también han proliferado en los últimos años y ahora se está regulando su aprobación. Los profesionales están de acuerdo en que es necesaria esa regulación, así como profundizar en la misma a través de «una legislación muy bien definida», como subraya el vicepresidente de CEAV, «para que pueda conciliarse con el resto de la oferta turística y no suponga una presión excesiva para el mercado inmobiliario», si bien es consciente de que es un fenómeno que «ha llegado para quedarse».

El presidente de los hoteleros muestra su preocupación acerca de estos pisos turísticos si no se limitan con garantías: «Llegará un momento en que no haya posibilidades de alquiler para el residente, que no podrá hacer vida normal. Por eso hay que limitar el número de licencias». Una limitación «absolutamente necesaria en zonas saturadas como el Centro», como apoya Robles. Desde la dirección de Turismo del Ayuntamiento, sin embargo, se aprecia que «estos apartamentos reglados también desempeñan un papel necesario dentro de la diversidad alojativa que caracteriza a nuestra ciudad». Encontrar el equilibrio será clave para no echar a los sevillanos de su ciudad.

Rumbo del turismo sevillano

Aunque nadie puede ver el futuro, hay unanimidad acerca del rumbo que tomará el turismo en Sevilla los próximos años y que ya ha empezado a dar la cara: para el sector, este se dirige hacia un modelo de calidad más diversificado con una mayor oferta cultural y de ocio. «Crece mucho el turismo vacacional y de experiencias; hay una gran cantidad de cosas que hacer, muchas más que antes», señala Cornax.

«Hay que poner en valor espacios de la capital y la provincia que permitan que los flujos turísticos no se agolpen» José Manuel Lastra Vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes

También coinciden todos en que hay un «turismo de media distancia aún en desarrollo, sin explotar», y que por ahí puede seguir creciendo aún el turismo en Sevilla, que no ha alcanzado su límite. Así lo explica Lastra: «Hay mucho espacio, pero se debe apostar por la desestacionalización y la deslocalización, poniendo en valor espacios de la capital y la provincia que permitan que los flujos turísticos no se agolpen en el mismo sitio». Es decir, llevando a los visitantes al borde norte del Casco Antiguo, Itálica, Carmona o el Aljarafe se descongestiona la zona de la Catedral y el Alcázar.

«El modelo de turismo tiene que generar valor tanto para visitantes como para residentes, ser accesible y sostenible» Juan José Domínguez Director general de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla

Para que eso ocurra, como advierte Robles, hay que aumentar las pernoctaciones: «La primera vez, un turista siempre va a ir a la Catedral y Santa Cruz. Hay que hacer que repita para que conozca otros lugares y así se pueda redistribuir el flujo del turismo». Un reparto que, para que sea sostenible, requiere la colaboración entre todas las instituciones y no perder nunca de vista al residente, como recuerda Domínguez: «El modelo de turismo tiene que generar valor tanto para visitantes como para residentes, ser accesible y sostenible, siempre desde el respeto a nuestro patrimonio, al entorno urbano y al día a día de los sevillanos».