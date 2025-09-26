José Luis Sanz, en la conmemoración del Día Mundial del Turismo: «Sevilla es la capital del lujo en España» El alcalde saca pecho del crecimiento de la oferta hotelera premium: «hemos crecido un 30% en dos años»

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este viernes el acto conmemorativo del Día Mundial del Turismo 2025, una fecha en la que aprovechado para sacar pecho sobre el crecimiento en la oferta hotelera de alto nivel en la ciudad. «Podemos confirmar que Sevilla se consolida como la capital del lujo en España, con un crecimiento del 30% en la oferta hotelera premium en solo dos años. Actualmente, la mitad de los hoteles de la ciudad son de 4 y 5 estrellas y en los próximos meses abrirán nueve nuevos hoteles de alta gama», destacó desde su comparecencia en un barco de la compañía City Sightseeing.

Desde el Consistorio han compartido datos que refuerzan la fortaleza de Sevilla como destino turístico, señalando que en los primeros siete meses han llegado 2.148.385 viajeros, se han producido 4.810.862 pernoctaciones, una estancia media en ascenso de 2,24 noches, y una ocupación media del 74,59%. Además, el número de establecimientos abiertos ha crecido un 11,67% respecto al año anterior, con 5.077 trabajadores empleados en el sector.

Sanz destacó igualmente la importancia del turismo para una ciudad como Sevilla, destacando que «no es un fin en sí mismo, sino un motor que debe generar empleo estable, dinamización cultural y bienestar para todos los barrios de Sevilla». Además, señaló que el modelo turístico de su gobierno busca «crecer de manera responsable y equilibrada, para que los sevillanos sean los principales beneficiarios del progreso que genera este sector».

Mejora de la conectividad aérea

También aprovechó esta conmemoración del día del turismo para sacar a la luz los datos de la conectividad aérea en la ciudad de Sevilla. Desde 2023 Sevilla ha sumado 31 nuevas rutas, alcanzando ya 87 destinos internacionales de 22 mercados diferentes, operados por 29 aerolíneas. Solo entre enero y julio de 2025, el Aeropuerto de Sevilla ha superado los 5,5 millones de pasajeros, un 5% más que en 2024. Este otoño se inauguran conexiones directas con Ámsterdam, Berlín, Lyon, Milán, Rotterdam, Essaouira, Tenerife y Gran Canaria, además de la nueva ruta diaria con Estambul operada por Turkish Airlines, que conecta Sevilla con más de 200 destinos en Asia, África y Oceanía.

«La conectividad aérea ha sido uno de los grandes hitos de estos dos años de gobierno. Gracias a nuevas rutas estratégicas, Sevilla amplía su proyección internacional y se posiciona como un destino cada vez más competitivo», subrayó Sanz.