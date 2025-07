José Luis Sanz y Javier Fernández se enzarzan a cuenta de las infraestructuras: «¿Ahora se va a acordar el PSOE del Metro de Sevilla?»

La crítica política entre el alcalde de Sevilla y el secretario provincial del PSOE ha subido de intensidad en las últimas 24 horas. Ayer, coincidiendo con el anuncio del ministro Óscar Puente de la ampliación del aeropuerto de Málaga, José Luis Sanz reclamó públicamente a Javier Fernández y a la vicepresidenta María Jesús Montero que alzaran la voz para reclamar las infraestructuras pendientes por parte del Gobierno de España en la capital hispalense. El primer edil habló entonces del «incomprensible silencio» de los socialistas sevillanos y, sólo unas horas después, el también presidente de la Diputación ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que le devuelve la acusación al alcalde y su «silencio» ante la Junta de Andalucía.

En este sentido, Fernández ha señalado en un mensaje publicado en su perfil personal de la red 'X' (antes Twitter) que «el alcalde de Sevilla sigue optando por la estrategia de la confrontación y no de la colaboración», sin reconocer que el Gobierno de España ha condenado a la ciudad a los últimos puestos del ranking de inversiones del Ministerio de Transportes en los últimos años. Paralelamente, ha incidido en que, «casualidades de la vida, la única infraestructura que no reclama para la ciudad es quizás una de las más importantes: la línea 2 del metro, que resolvería los problemas de los vecinos de Sevilla Este». Sin embargo, y según el secretario provincial del PSOE, «esa inversión es de la Junta de Andalucía y a San Telmo no se le puede molestar», acusando a Sanz de callar ante Juanma Moreno.

Esta mañana, durante su visita a la finalización de la obras de la antigua iglesia de San Hermenegildo, el alcalde ha respondido a Fernández y ha indicado que «es curioso que el secretario provincial del PSOE de Sevilla se haya acordado ahora de la línea 2 de metro». En este sentido, ha recordado que «cuando el gobierno de Juanma Moreno decide ampliar la red de metro de Sevilla, rescatando un proyecto que llevaba quince años guardado en un cajón, le preguntó al alcalde, el señor Juan Espadas, a qué línea se le daba prioridad. Y fue él quien dijo que a la línea 3». Sin embargo, ha proseguido señalando que «no se preocupe el secretario provincial del PSOE que, tal y como ha anunciado la Junta, la actualización del proyecto de la línea 2 será una realidad antes de final de año».

Una respuesta contundente a la que ha acompañado con otros ejemplos de «la apuesta decidida» del Gobierno andaluz por la ciudad de Sevilla. «Le digo al señor Fernández que tampoco se preocupe porque la obra del tramo Norte de la línea 3 va como un tiro y está cumpliendo todos los plazos, o por el tramo Sur que también va muy avanzado». Frente a ello, «de lo que sí se tiene que preocupar es de reclamar esas inversiones que este Gobierno socialista le niega a Sevilla, castigando a todos los sevillanos». Una serie de infraestructuras «que no afectan solo a los vecinos de la ciudad, que afectan a todo el área metropolitana y, por tanto, también a muchos vecinos de la provincia». De eso, ha concluido Sanz, «es de lo que se tiene que preocupar el PSOE, de exigir a Pedro Sánchez las inversiones que Sevilla necesita».