La reforma de la SE-20 comenzará este 24 de noviembre con desvíos parciales del tráfico

La remodelación de esta vía fue adjudicada a la empresa Martín Casillas y afectará al dispositivo de los partidos del Betis en la Cartuja y a los desvíos por la obra del metro en la Ronda Urbana Norte

Las obras de la SE-20 empezarán antes de final de año tras rescindir el contrato con la empresa del caso Koldo

La carretera SE-20 estará cuatro meses en obras para su reasfaltado
La carretera SE-20 estará cuatro meses en obras para su reasfaltado víctor rodríguez
Mario Daza

Mario Daza

Las obras de rehabilitación integral de la carretera SE-20 comenzarán al fin este próximo 24 de noviembre. Lo harán, eso sí, con algo más de un año de retraso sobre los plazos establecidos inicialmente por parte del gobierno de José Luis Sanz, ... toda vez que la Gerencia de Urbanismo ha conseguido que se desbloquee un asunto que se enturbió durante su tramitación. Ayer se firmó el contrato de ejecución de los trabajos con la empresa Martín Casillas, que resultó adjudicataria de esta actuación después de que se tuviera que resolver el anterior acuerdo con la sociedad Obras Públicas y Regadíos, que entró en concurso de acreedores tras su supuesto vínculo con la trama de corrupción del caso 'Koldo'. Este paso es el definitivo para que los operarios empiecen a trabajar en la zona en el menor tiempo posible, en una intervención que se prolongará unos cuatro meses, aunque las lluvias previstas para los próximos días podrían alterar levemente el cronograma.

