La reforma de la SE-20 comenzará este 24 de noviembre con desvíos parciales del tráfico

Las obras de rehabilitación integral de la carretera SE-20 comenzarán al fin este próximo 24 de noviembre. Lo harán, eso sí, con algo más de un año de retraso sobre los plazos establecidos inicialmente por parte del gobierno de José Luis Sanz, ... toda vez que la Gerencia de Urbanismo ha conseguido que se desbloquee un asunto que se enturbió durante su tramitación. Ayer se firmó el contrato de ejecución de los trabajos con la empresa Martín Casillas, que resultó adjudicataria de esta actuación después de que se tuviera que resolver el anterior acuerdo con la sociedad Obras Públicas y Regadíos, que entró en concurso de acreedores tras su supuesto vínculo con la trama de corrupción del caso 'Koldo'. Este paso es el definitivo para que los operarios empiecen a trabajar en la zona en el menor tiempo posible, en una intervención que se prolongará unos cuatro meses, aunque las lluvias previstas para los próximos días podrían alterar levemente el cronograma.

La previsión del Consistorio es actuar en profundidad sobre los algo más de 10 kilómetros de longitud que tiene esta vía, cuya titularidad fue cedida por el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Sevilla en 2023 mediante la firma de un convenio. La carretera presenta en la actualidad problemas muy graves en cuanto a la presencia de baches y grietas que afectan a su pavimento y que ponen en serio peligro la seguridad vial. De hecho, en los últimos años se han producido varios accidentes de tráfico que incluso se han saldado con alguna víctima. Urbanismo quiere ahora que con esta inversión de casi seis millones de euros (IVA incluido) se intervenga sobre los arcenes y las medianas, que contarán con un aspecto más amable, a lo que se sumará la mejora de la iluminación a través de la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público que dará mucha más visibilidad.

La carretera acumula estas carencias desde hace años. Entre otras cosas porque los trabajos de mantenimiento que realizó en ella el Gobierno de España fueron prácticamente inexistentes. Con la actuación que ahora ha proyectado el Ayuntamiento de Sevilla se espera resolver estas carencias, aunque para ello se produzcan algunas molestias para los conductores en el tiempo por el que se prolonguen los trabajos. La planificación elaborada por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo habla de una obra que se va a dividir en cuatro fases. La primera de ellas afectará al primer kilómetro de la vía, partiendo de la zona más próxima a la autovía de Madrid. En segundo lugar, se extenderá hasta la rotonda que da acceso a la antigua carretera de Brenes y, en una tercera fase, llegará a la glorieta de la RTVE. Finalmente, se actuará en los metros más próximos a la Isla de la Cartuja.

El Betis y la obra del metro

La rehabilitación integral de la SE-20 provocará cortes parciales al tráfico en esta carretera, aunque fuentes municipales confirman que no va a ser necesario cerrarla al completo. Esta vía, que se construyó hace más de tres décadas para conectar la autovía de Madrid con los nuevos desarrollos que se estaban llevado a cabo en la Isla de la Cartuja y su entorno, ha sufrido en estos últimos meses un incremento destacado de la circulación, lo que le ha llevado a convertirse en una infraestructura vital para los sevillanos. Todo ello, unido al tráfico habitual de vehículos pesados que transitan por esta carretera de titularidad municipal y que, en parte, son los causantes del mal estado en el que se encuentra actualmente la calzada, con grietas, baches y socavones de importancia que ponen en riesgo la seguridad vial.

Una situación que se ha intensificado puntualmente desde el pasado verano con el traslado del Real Betis al Estadio de la Cartuja para disputar allí sus partidos como local. La SE-20 es una de las vías principales de acceso de los aficionados, especialmente de aquellos que estacionan sus vehículos en la entrada norte del aparcamiento habilitado en la Bancada de la Expo. Estas obras obligarían a reajustar levemente el plan de movilidad que se pone en marcha con motivo de cada encuentro. Algo similar ocurre con las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla, que en estos momentos ya afectan a la Ronda Urbana Norte. La llegada de los trabajos a la Glorieta Berrocal ha provocado el estrechamiento de los carriles y que parte del tráfico se haya desviado parcialmente a la Ronda Supernorte. Ambas realidades tendrán que acompasarse con esta actuación que se prolongará unos cuatro meses y que debe estar finalizada en primavera, aunque todo dependerá de las lluvias que registre la ciudad en este tiempo.