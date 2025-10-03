Las obras de la SE-20 empezarán antes de final de año tras rescindir con la empresa del caso Koldo

Más de un año después de que el gobierno de José Luis Sanz iniciara la tramitación para la reforma integral de la carretera SE-20, las obras de remodelación de los más de 10 kilómetros de extensión de esta vía están a un paso ... de comenzar. La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el contrato para la realización de estos trabajos a la empresa Martín Casillas, que será la responsable de acometer una actuación que cuenta con un plazo de unos cuatro meses de ejecución y una inversión de casi cinco millones de euros. La planificación del Ayuntamiento de Sevilla, que pretende acabar con la falta de mantenimiento en la calzada que acusa desde hace varias décadas, pasa porque esta intervención comience antes de que acabe este año 2025, de modo que esté finalizada durante la primavera. El inicio de los trabajos coincidirá con el arranque de la reforma del túnel subterráneo de la Ronda del Tamarguillo y la reurbanización de la Plaza Nueva. El Consistorio va a invertirá más de 10 millones de euros entre los tres proyectos.

Pero para que los operarios empiecen a trabajar sobre el terreno, todavía resta un trámite que Urbanismo acometerá a corto plazo. A pesar de que el contrato ya está preadjudicado a Martín Casillas, aún no se ha procedido a la firma del mismo, lo que activaría el calendario de ejecución. Antes de que se llegue a ese extremo es necesario que el Ayuntamiento de Sevilla termine de resolver la adjudicación anterior de los trabajos que se realizó en enero de 2025 a Obras Públicas y Regadíos. La empresa no pudo hacer frente a la intervención al entrar en concurso de acreedores y no disponer de los medios técnicos y materiales necesarios para acometer esta obra urgente. Al parecer, la situación de quiebra económica fue provocada por el supuesto vínculo con el caso 'Koldo', ya que su facturación y la cifra de sus contratos se vieron reducidos drásticamente desde que se hizo pública su presunta relación con la trama de corrupción.

Según ha podido saber ABC de Sevilla, el último trámite que falta para que se resuelva definitivamente el contrato con la empresa OPR es el informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, que debe dar el visto bueno a la cancelación de esta concesión. Todo hace indicar que el documento llegará en breve a manos de la Gerencia de Urbanismo, lo que permitirá que se firme la nueva adjudicación de la obra con Martín Casillas. Uno de los aspectos clave del documento suscrito con Obras Públicas y Regadíos, S.A. era la oferta a la baja que realizó esta empresa y que suponía un descenso de más del 24% sobre el precio original de la licitación. Para evitar esta reducción temeraria, Urbanismo fijó en el nuevo pliego de condiciones que no podría ser superior al 5%, condición que ha cumplido la nueva entidad. También, y como otra novedad, la adjudicataria tendría que disponer de una planta de producción de asfalto a menos de 100 kilómetros de la propia SE-20, algo que se ha satisfecho en esta nueva concesión.

Afecciones al tráfico

La reforma integral de la SE-20, una carretera que se construyó hace más de tres décadas para conectar los nuevos desarrollos urbanísticos de la Cartuja con la autovía de Madrid, vendrá a poner fin a los años de abandono que ha sufrido esta vía. No fue hasta el año 2023 cuando el Ayuntamiento de Sevilla firmó un convenio con el Ministerio de Transportes del Gobierno de España para la cesión de la titularidad de esta infraestructura, comprometiéndose el Estado a aportar un porcentaje elevado del presupuesto de la obra para su reurbanización. Sin embargo, la tardanza estatal a la hora de abonar su parte ha llevado al gobierno de José Luis Sanz a apostar por financiar esta actuación en su totalidad, de modo que no se dilate más en el tiempo. Entre otras cosas, porque el retraso en su ejecución ha provocado que se registren numerosos accidentes en los últimos meses, incluso uno de ellos le costó la vida a un varón de edad avanzada hace ahora justo un año.

La planificación municipal incluye que las obras se ejecuten en cuatro fases. La primera de ellas afectará al tramo comprendido entre el kilómetro 0 y el 0,950. Es decir, arrancará por la zona más próxima a la autovía de Madrid. En segundo lugar, se extenderá entre el kilómetro 0,950 y el 5,545, llegando hasta las proximidades de la rotonda que da acceso a la antigua carretera de Brenes. A partir de ahí, se trabajará entre los kilómetros 5,545 y 8,600, acercándose hasta el entorno de la sede de la RTVE. Finalmente, se actuará en la última parte, comprendida entre el kilómetro 8,600 y el 10,340, que son los más próximos a la Isla de la Cartuja. En todas ellas, se espera que se produzcan afecciones en el tráfico rodado, aunque los cortes que se lleven a cabo serán parciales y no suprimirán al completo la circulación. Un aspecto a tener en cuenta sobre todo los días en los que el Betis dispute sus partidos como local en el Estadio de la Cartuja, algo que conlleva un desplazamiento masivo de vehículos a las bolsas de aparcamiento en la Bancada de la Expo.

Los trabajos se centrarán en el reasfaltado completo de la calzada, que tiene baches de consideración y grietas en prácticamente toda su extensión. Pero además el Ayuntamiento de Sevilla quiere aprovechar la actuación para que también se intervenga sobre los arcenes y las medianas, que tendrán un aspecto más amable que la estética de carretera que presentan en estos momentos. El otro gran objetivo se centra en la mejora de la iluminación, ya que algunos tramos se encuentran totalmente a oscuras y suponen un riesgo más que evidente para los conductores. De cara a mejorar la seguridad vial, se instalará un nuevo alumbrado público que dará mucha más visibilidad a la hora de circular por este trazado.