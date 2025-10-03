Suscríbete a
ABC Premium

Las obras de la SE-20 empezarán antes de final de año tras rescindir con la empresa del caso Koldo

La Gerencia de Urbanismo adjudica el contrato de reforma de la carretera a Martín Casillas, que se hará cargo de unos trabajos sobre el pavimento que durarán alrededor de cuatro meses

Esta actuación coincidirá con la mejora del túnel de la Ronda del Tamarguillo y con el arranque de la reurbanización de la Plaza Nueva, con más de 10 millones de inversión por parte del Ayuntamiento

La opinión de Adriano: «El atasco del desatascador»

Urbanismo rescinde la obra de la SE-20 por los vínculos de la empresa con el caso 'Koldo'

La falta de inversión ha provocado graves desperfectos en la carretera SE-20
La falta de inversión ha provocado graves desperfectos en la carretera SE-20 MANUEL OLMEDO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de un año después de que el gobierno de José Luis Sanz iniciara la tramitación para la reforma integral de la carretera SE-20, las obras de remodelación de los más de 10 kilómetros de extensión de esta vía están a un paso ... de comenzar. La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el contrato para la realización de estos trabajos a la empresa Martín Casillas, que será la responsable de acometer una actuación que cuenta con un plazo de unos cuatro meses de ejecución y una inversión de casi cinco millones de euros. La planificación del Ayuntamiento de Sevilla, que pretende acabar con la falta de mantenimiento en la calzada que acusa desde hace varias décadas, pasa porque esta intervención comience antes de que acabe este año 2025, de modo que esté finalizada durante la primavera. El inicio de los trabajos coincidirá con el arranque de la reforma del túnel subterráneo de la Ronda del Tamarguillo y la reurbanización de la Plaza Nueva. El Consistorio va a invertirá más de 10 millones de euros entre los tres proyectos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app