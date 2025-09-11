El público de La Revuelta arremete contra Mariló Montero y jalea a Broncano: «Torero, torero...»

La tensión vivida el martes en La Revuelta tras el enfrentamiento entre Mariló Montero y David Broncano por la tauromaquia tuvo continuidad en el programa del miércoles.

Esta vez, el público tomó partido: coreó «¡torero, torero!» al presentador, que respondió con ironía a la polémica. Entre bromas, un montaje suyo vestido de torero puso el broche cómico a un debate que se ha convertido en el primer momento viral de la temporada.

La polémica sobre los toros

El segundo programa de La Revuelta no pasó desapercibido. Mariló Montero acudió como invitada y abrió un encendido debate al defender la presencia de la tauromaquia en la televisión pública. «No se le maltrata, desde luego no es la intención. Es una tradición muy bonita. Si no hubiera tauromaquia, el toro de lidia estaría en peligro de extinción», afirmó con contundencia.

Broncano, lejos de esquivar la cuestión, replicó con claridad desde su postura antitaurina: «Al animal se le está maltratando, sí o sí. Eso no tiene vuelta de hoja». El cómico confesó que le sorprendió que la periodista pusiera la tauromaquia en el centro del debate, aunque defendió su derecho a expresarlo: «Me ha flipado que lo primero que hayas sacado sea esto. Si lo quieres defender, adelante, pero yo estoy muy en contra».

«Torero, torero»: el público se vuelca con Broncano

La tensión del martes se transformó en comedia al día siguiente. Durante el repaso de audiencias junto a Ricardo Castella, Broncano agradecía los buenos datos cuando el público, de manera espontánea, empezó a corear: «¡Torero, torero!».

El presentador, lejos de incomodarse, se metió en el papel y simuló un pase de capote, arrancando carcajadas en plató. La escena culminó con un montaje en la pantalla en el que Broncano aparecía vestido de luces, como si fuera un matador más.

La cena pendiente con Ana Rosa y Mariló

En su repaso a la repercusión mediática, David Broncano hizo también referencia a unas declaraciones de Mariló Montero en Espejo Público. Allí, la periodista aseguró que estaba invitada a una cena con el presentador y con Ana Rosa Quintana. Susanna Griso reaccionó con ironía, generando complicidad en plató.

Mariló en 'Espejo Público': "Desde por la mañana en TVE solo hay periodistas sanchistas".



Mariló también en 'Espejo Público': (Voy a hacerle publi a Broncano) pic.twitter.com/DJib7QwNPI — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 10, 2025

El jiennense recuperó ese comentario para restar dramatismo a la polémica, subrayando con sorna que «ahora solo falta que Ana Rosa confirme si quiere venir a la cena o no». De esta manera, volvió a trasladar el asunto al terreno del humor, evitando la confrontación directa y potenciando el tono distendido que caracteriza al programa.