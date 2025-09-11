Fernando Tejero se declara en La Revuelta: «Te veo con la mente abierta, igual tengo posibilidades...»

Las segundas oportunidades existen, también en la televisión. Fernando Tejero regresó al programa La Revuelta tras aquel primer encuentro algo accidentado con David Broncano.

Esta vez, además de presentar la nueva película de Alejandro Amenábar, el actor sacó su lado más simpático y atrevido, recordando anécdotas pasadas, soltando declaraciones con humor e incluso lanzando un mensaje contra la homofobia.

Una relación con altibajos, pero buen rollo final

Fernando comenzó la entrevista bromeando sobre su vínculo con Broncano: «Tú y yo hemos tenido una historia, con altibajos, pero nunca te he odiado». El presentador reconoció públicamente que años atrás había mencionado al intérprete como uno de sus peores invitados, algo que generó malestar en su momento.

Sin embargo, ambos ya habían hecho las paces en una visita anterior, que incluso terminó con un beso en los labios en pleno plató.En esta ocasión, el actor tiró de humor: «Puedes seguir haciendo esos comentarios, mientras sirva para darnos un beso en los morros».

La entrevista fue subiendo de tono distendido cuando Tejero recordó el look que Broncano lució en el Festival de Vitoria: «Con esa vestimenta y con el pelo pensé: le veo con la mente abierta, igual tengo posibilidades». La confesión desató risas en el público y reforzó esa complicidad inesperada que ambos han construido tras su desencuentro inicial.

Un proyecto de altura: El cautivo

Más allá de las bromas, Tejero acudió a La Revuelta para hablar de El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar producida por RTVE, en la que se narra el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. El cordobés forma parte del elenco que protagoniza Julio Peña.

El actor no dudó en elogiar a Amenábar: «Es un genio. Deja algo de su genialidad en cada obra que hace». Además, aseguró que se trata de un proyecto con gran valor histórico y cultural: «Todos vamos a aprender mucho viendo esta película, porque nos ayuda a entender al gran escritor y el impacto que supuso entrar en contacto con la cultura musulmana de Argel, que era una ciudad llena de vida y libertad sexual».

Uno de los temas que sobrevoló la entrevista fue la polémica en torno a las teorías que apuntan a una posible relación homosexual de Cervantes durante su cautiverio. Amenábar, con naturalidad, planteó en la promoción de la cinta: «¿Dónde estaría el problema si así fuera?». A lo que Tejero respondió sin dudar: «¡Stop homofobia!». Una frase que arrancó aplausos en plató y que volvió a poner en evidencia el compromiso del actor con la diversidad.