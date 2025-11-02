El PP eleva al Congreso la «negligencia» de la Aemet al no decretar el aviso rojo en el temporal de Sevilla

El temporal de lluvia y viento que jarreó sobre la ciudad en la mañana del 29 de octubre dejó más de 115 litros por metro cuadrado en apenas 15 horas, según datos del Ayuntamiento de Sevilla. Esta situación desembocó en unas graves inundaciones y ... cuantiosos daños materiales de los que todavía se intentan recuperar los sevillanos. Un escenario en el que, como advirtió el alcalde José Luis Sanz, fue una «sorpresa» que desde la Agencia Estatal de Meteorología no se decretara el aviso rojo por precipitaciones, algo que, por ejemplo, sí hizo en la provincia de Huelva donde cayó la mitad de agua. Días después de lo ocurrido, los diputados sevillanos del PP en el Congreso de los Diputados han registrado una batería de preguntas al Gobierno para conocer cuáles fueron los protocolos que aplicó la Aemet y por qué no se advirtió al Consistorio de la magnitud de la tormenta.

El documento presentado por Ricardo Tarno, Soledad Cruz-Guzmán, Juan Bravo y Rafael Belmonte incluye cuatro cuestiones al Ejecutivo de Pedro Sánchez en las que se habla de «negligencia» y de «ineficacia» por parte de Meteorología a la hora de gestionar la histórica tromba de agua que asoló a la capital hispalense aquella mañana. En concreto, lanzan al Gobierno una primera pregunta para que valoren la decisión de la Aemet de no activar el aviso rojo, «a pesar de que se registraron 115 litros por metro cuadrado en sólo 13 horas» y «se superó el récord de 109,3 l/m² del 2 de noviembre de 1997». Unos datos que el propio organismo ha rebatido públicamente, indicando que sólo se contabilizaron 99,5 litros en la estación del aeropuerto de San Pablo, aunque los pluviómetros de Emasesa elevan mucho más esta cifra.

Los diputados populares también cuestionan al Ejecutivo sobre «cómo se explica esta ineficacia que ha dificultado que las administraciones locales y autonómicas pudieran aplicar medidas preventivas como el cierre de colegios». De hecho, insisten en que esta incertidumbre acabó por generar «graves consecuencias» como «la inundación del Cerro del Águila, el colapso del transporte público y más de 700 incidencias en la ciudad». Al respecto, cuestionan en el documento registrado en la Mesa del Congreso que «quién responde de esta negligencia». Finalmente, señalan que «la propia Aemet en sus canales oficiales ha reconocido que las lluvias alcanzaron los umbrales previstos para el aviso rojo en Sevilla el 29 de octubre», por lo que creen conveniente que se aclare «en qué puntos se superaron, cuáles fueron los niveles alcanzados y a qué horas». Pero sobre todo, «por qué medio y cuándo se comunicó esta información sobre la superación de los umbrales», algo que según Sanz nunca se informó al Ayuntamiento de Sevilla durante esa jornada.

La «incompetencia» del Ministerio

Ayer, el portavoz del gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, también entró a valorar la información publicada por ABC sobre las 48 horas en las que los registros oficiales de aquel temporal han desaparecido de la web de la Aemet. El popular dijo que «si se hubiera tenido información en tiempo y forma los servicios se hubieran reforzado desde mucho antes». Algo que no fue posible, entre otros, porque el radar del portal oficial de Meteorología no funcionó en las horas previas a la tromba. Por ello, «Sevilla ha pagado caro la incompetencia del Ministerio, con muchos garajes inundados y con Fibes todavía cerrado», advirtió Bueno, insistiendo en que «no es un asunto para confrontación política, es un asunto que requiere de la responsabilidad de todos y que cada administración asuma sus competencias».