El PP eleva al Congreso la «negligencia» de la Aemet al no decretar el aviso rojo en el temporal de Sevilla

Los diputados populares presentan una batería de preguntas en las que piden explicaciones sobre la «ineficacia» del Gobierno en la mayor tromba de agua que ha afectado a la ciudad en su historia

La Aemet ocultó durante 48 horas los datos del temporal en Sevilla

Las lluvias anegaron gran parte de la ciudad, entre ellas la Ronda del Tamarguillo
Las lluvias anegaron gran parte de la ciudad, entre ellas la Ronda del Tamarguillo RAÚL DOBLADO
Mario Daza

El temporal de lluvia y viento que jarreó sobre la ciudad en la mañana del 29 de octubre dejó más de 115 litros por metro cuadrado en apenas 15 horas, según datos del Ayuntamiento de Sevilla. Esta situación desembocó en unas graves inundaciones y ... cuantiosos daños materiales de los que todavía se intentan recuperar los sevillanos. Un escenario en el que, como advirtió el alcalde José Luis Sanz, fue una «sorpresa» que desde la Agencia Estatal de Meteorología no se decretara el aviso rojo por precipitaciones, algo que, por ejemplo, sí hizo en la provincia de Huelva donde cayó la mitad de agua. Días después de lo ocurrido, los diputados sevillanos del PP en el Congreso de los Diputados han registrado una batería de preguntas al Gobierno para conocer cuáles fueron los protocolos que aplicó la Aemet y por qué no se advirtió al Consistorio de la magnitud de la tormenta.

