La Aemet ocultó durante 48 horas los datos del temporal en Sevilla

La controversia entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre los registros que dejó el temporal que asoló a la capital hispalense este pasado miércoles afronta un nuevo capítulo. Por un lado, el Consistorio hispalense sigue insistiendo en que ... según los datos de Emasesa se contabilizaron 115 litros por metro cuadrado en solo 15 horas, con picos de 9 litros en 5 minutos y de 40 litros en una hora. Sin embargo, Meteorología afirma que las precipitaciones no llegaron hasta esos niveles históricos y que la estación del aeropuerto de San Pablo se quedó cerca de los 100 litros, lo que no justificó que se decretara el aviso rojo que sí fue activado en la provincia de Huelva, donde además llovió casi la mitad. Un cruce de datos en el que también ha influido que el balance de esa jornada, que derivó en centenares de incidencias e inundaciones en prácticamente todos los barrios de la ciudad, haya estado oculto durante 48 horas en la página web de este organismo oficial.

De ordinario, Meteorología publica datos de observación por hora de cada una de sus estaciones que, posteriormente, se agrupan automáticamente en un resumen diario que es visible en la página web para cualquier usuario a partir de la medianoche. El miércoles 29 de octubre, la Aemet hizo lo propio durante todo el día con los datos de los pluviómetros que están ubicados en la provincia de Sevilla, aunque el cómputo global de ese día nunca apareció en sus registros oficiales. De hecho, tal y como ha podido comprobar este periódico, ese apartado del portal no se actualizaba desde las 8.15 horas del día de la tormenta. Es decir, se obviaban los litros de lluvia que habían caído sobre la capital hispalense en esta jornada crítica en la que se produjo un verdadero colapso. Ayer por la mañana, a las 11.15 horas, esta página se actualizó mínimamente, pero seguía sin mostrar toda la información.

En ese momento, el apartado de los resúmenes diarios de la observación meteorológica tan sólo indicaba que en la principal estación de Sevilla se habían recogido 27,7 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las seis de la mañana del día de autos. Era el único parámetro visible casi dos días después de la última actualización, una práctica que es poco habitual en la página web de la Aemet, que habitualmente funciona con uno niveles de precisión y exactitud muy pulcros. La extraña situación vivida estos dos días con el portal oficial de Meteorología, que curiosamente ha coincidido con esta jornada en la que las precipitaciones provocaron el caos total en la capital hispalense, se regularizó durante la tarde de ayer. A las 16.15 horas, la página publicaba de nuevo la información de todos los registros que se dieron aquel 29 de octubre. Lo hacía, además, confirmando que la provincia de Sevilla fue la más afectadas de todas y que la estación del municipio de Fuentes de Andalucía fue la que acumuló el mayor volumen de lluvias: 108,6 litros por metro cuadrado, entre las 00 horas y las 18 horas.

Emasesa eleva los registros y señala que en Dos Hermanas cayeron 119,97 litros Los datos de las lluvias en Sevilla del pasado miércoles siguen sin coincidir. Frente a los registros de la Aemet, Emasesa habla de valores más elevados. Los técnicos se basan en los 19 pluviómetros que tienen repartidos por su área de servicio, desde Alcalá del Río hasta Puebla del Río y de Camas a Mairena del Alcor. Según estos, entre el 28 de octubre a las 17 horas y el 29 de octubre a esa misma hora, la estación de Miguel Fleta en Dos Hermanas asumió 119,97 litros por metro cuadrado. En el Tamarguillo el dato fue de 118,50 litros, mientras que Alcosa superó los 105. El informe avisa de que la «peligrosidad» estuvo en los episodios concretos de lluvia que hicieron que el grueso se concentrara en sólo 15 horas.

Con los datos oficiales ya recuperados, se observa que aquellas comarcas de Andalucía en las que la Aemet decretó el aviso rojo por fuertes lluvias, las precipitaciones que se registraron fueron inferiores a las de la campiña sevillana. El jueves, durante el balance de incidencias, el alcalde José Luis Sanz mostró su «sorpresa» porque Meteorología no hubiera activado ese umbral en la ciudad y ahora los registros le dan la razón. En las estaciones de municipios de la costa de Huelva como Cartaya o Ayamonte, el total de litros caídos se quedó en 55 y 65,2, respectivamente. En otras como la de Huelva capital se alcanzaron los 45,6 y la de Almonte se hizo con el récord al sobrepasar los 82 litros. Sin embargo, en la provincia de Sevilla, además de lo ocurrido en Fuentes de Andalucía, se contabilizaron 90 mm de lluvia en Tomares y Écija, mientras que Almadén de la Plata llegó a los 84,2 y el aeropuerto de San Pablo sumó 99,5 litros.

El radar, bloqueado

Una de las quejas a las que recurrió en varias ocasiones el alcalde de Sevilla durante el balance de incidencias que realizó ese jueves fue la ausencia de información actualizada de la Agencia Estatal de Meteorología sobre lo que estaba ocurriendo en esos momentos. En su comparecencia pública, Sanz reconoció que esa mañana del miércoles no recibió «ninguna llamada» del Gobierno de España, ni tampoco de sus representantes en Andalucía o de los responsable de este organismo. Una comunicación que, a su entender, hubiera permitido que el gobierno municipal activara antes a los servicios municipales y que estos se anticiparan al grueso de inundaciones y otras problemáticas que afectaron a la ciudad. «Me gustaría que tuviéramos una Aemet que no solo funcionara el Domingo de Ramos», insistió entonces el regidos hispalense. La respuesta del subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, fue clara: «la previsión era la correcta» y «la decisión sobre el nivel de emergencia y las medidas a tomar corresponde a las administraciones».

La realidad es que a este cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España se ha sumado en las últimas 48 horas la extraña situación que ha ocurrido en el portal web oficial de la Aemet, que inusualmente ha tardado dos días en incluir con todo detalle los registros oficiales de precipitaciones de aquella jornada del 29 de octubre. Pero no ha sido el único 'error técnico' que se ha producido en estos días. Tal y como ha podido corroborar este periódico, la herramienta del radar que tiene activa Meteorología en su página web, y que permite a cualquier ciudadano la comprobación en directo de los núcleos de precipitaciones que afectan al conjunto del país, no funcionó durante un tramo horario de este pasado miércoles. En concreto, en torno a las 12 del mediodía, justo una hora antes de que cayera sobre Sevilla la gran tromba de agua que desembocó en el caos generalizado, el radar estuvo inhabilitado. De hecho, a las personas que intentaban acceder al mismo se les notificaba un mensaje en el que se podía leer «recurso disponible». Al tiempo, el servicio volvió a funcionar y a última hora de ayer seguía activo en el portal web.

Poco después de lo ocurrido, y con la ciudad intentado recuperar la calma, la propia Agencia Estatal de Meteorología reconocía a través de un mensaje en su perfil oficial de la red 'X' que las lluvias acaecidas en Sevilla habían estado «mayoritariamente» dentro del umbral de los avisos naranjas, aunque «muy puntualmente se haya podido alcanzar el umbral de aviso rojo». Decía en ese mismo mensaje que, dado el caso, el protocolo indicaba que era necesario dar aviso a Protección Civil para que pusiera en marcha las medidas de prevención que fueran necesaria, aunque las fuentes del Ayuntamiento de Sevilla consultadas por ABC confirman que nunca se produjeron esas indicaciones desde la Aemet.