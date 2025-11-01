Suscríbete a
La Aemet ocultó durante 48 horas los datos del temporal en Sevilla

El volumen de precipitaciones del miércoles 29 sí apareció en la página web en tiempo real, aunque luego desapareció al completo hasta la tarde de ayer

El radar de Meteorología no funcionó durante un tramo horario de esa mañana y en su lugar apareció una indicación que decía «recurso no disponible»

El Gobierno no alertó al Ayuntamiento de la tromba de agua que colapsó Sevilla

El temporal de lluvias del pasado miércoles inundó calles en todos los barrios de la ciudad de Sevilla
El temporal de lluvias del pasado miércoles inundó calles en todos los barrios de la ciudad de Sevilla RAÚL DOBLADO
Mario Daza

La controversia entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre los registros que dejó el temporal que asoló a la capital hispalense este pasado miércoles afronta un nuevo capítulo. Por un lado, el Consistorio hispalense sigue insistiendo en que ... según los datos de Emasesa se contabilizaron 115 litros por metro cuadrado en solo 15 horas, con picos de 9 litros en 5 minutos y de 40 litros en una hora. Sin embargo, Meteorología afirma que las precipitaciones no llegaron hasta esos niveles históricos y que la estación del aeropuerto de San Pablo se quedó cerca de los 100 litros, lo que no justificó que se decretara el aviso rojo que sí fue activado en la provincia de Huelva, donde además llovió casi la mitad. Un cruce de datos en el que también ha influido que el balance de esa jornada, que derivó en centenares de incidencias e inundaciones en prácticamente todos los barrios de la ciudad, haya estado oculto durante 48 horas en la página web de este organismo oficial.

