Manuel Alés y el arquitecto Davide Gambini en la presentación de la portada de la Feria de Abril de Sevilla

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026 fusiona el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Alcázar El Salón Colón del Ayuntamiento ha acogido la presentación de esta obra propuesta por Davide Gambini y que vuelve al regionalismo imperante hasta 2024

Una fusión entre el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el Cenador de Carlos V del Alcázar en un nuevo diseño que regresa al regionalismo. Así es la portada de la Feria de Abril de 2026, por la que pasarán cientos y miles de sevillanos y foráneos el próximo año. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presentado este martes en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla la obra cuyo diseño corresponde al arquitecto italiano Davide Gambini. «Fue una difícil decisión, porque se presentaron muchos diseños», señaló Alés.

Gambini, autor de la portada de 2024, dio las gracias y explicó que la obra nace de la fusión del Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana del 29 y el Cenador de Carlos V. «Quería seguir el hilo conductor del 29, añadiendo el Cenador de Carlos V por el quinto centenario de la boda del emperador con Isabel de Portugal, testimonio del papel de Sevilla como cruce de caminos». De este modo, la portada une dos dimensiones de Sevilla, la dimensión moderna y la histórica.

En Sevilla se piensa en la primavera todo el año. Por ello, con el verano aún dando sus últimos coletazos, con un paso de misterio esperando para salir en procesión extraordinaria el viernes y el plazo para solicitar salir en la Cabalgata ya abierto, la presentación de uno de los elementos más icónicos de la Feria de Abril supone el pistoletazo de salida para los preparativos de la próxima edición de esta fiesta mayor de la ciudad.

Desde que el Ayuntamiento eliminara el requisito regionalista para el concurso de diseños del pasado año -cuando salió elegida una innovadora portada inspirada en el Pabellón de Chile que combinaba los estilos precolombino y art decó-, el abanico de posibilidades se ha abierto de forma sensible. Hasta el pasado 11 de julio podían presentarse las propuestas, entre las que ha resultado vencedora la de Gambini, que ha decidido volver al regionalismo con un sobra de marcado carácter sevillano, muy reconocible y en consonancia con las portadas de los últimos años.