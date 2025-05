El misterio del viejo Hospital Psiquiátrico de Miraflores: «Las noches allí son horrendas»

José Manuel García Bautista Sevilla 25/05/2025 a las 07:10h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La primera vez que investigué el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla, fue en 2004. Desde entonces, mis visitas se sucedieron, quedando siempre marcado por la intensa atmósfera que impregna el lugar, cargado, según muchos testimonios, de ecos de sufrimiento y de tragedias olvidadas.

Ubicado en la barriada de Pino Montano, el antiguo psiquiátrico —sobre el que pesa una orden de demolición— se levanta todavía, a pesar de su estado de abandono parcial, junto a la moderna carretera Super Norte. El edificio, de ladrillo visto y múltiples alas, mantiene activos apenas unos pabellones, mientras que la mayor parte de sus instalaciones, antaño dedicadas al tratamiento de enfermedades mentales, han quedado relegadas a otros centros sanitarios de la provincia.

La Diputación de Sevilla, responsable del recinto, gestiona tanto las áreas aún en funcionamiento como el mantenimiento básico de un edificio que sigue siendo foco de fenómenos inexplicables. Numerosos empleados han relatado experiencias inquietantes. M. C. trabajadora del centro, asegura que «las noches allí son horrendas». Otro ex empleado, J. L., recuerda el terror de recorrer los pasillos solitarios: «Cuando no había pacientes, seguías oyendo gritos, como si alguien siguiera atrapado en aquellas habitaciones de azulejos. Era horrible».

Más testimonios

Los relatos se multiplican. M. J., quien pasó cinco años trabajando en el hospital, confiesa haber vivido episodios estremecedores durante los turnos nocturnos: «Una vez escuché que me llamaban por mi nombre. No había nadie. Sentí un escalofrío tan fuerte que salí corriendo en busca de mi compañera«.

Hoy, el edificio alberga también un módulo de la Cruz Roja y un centro de día. Su estructura original aún se distingue: habitaciones alineadas a lo largo de pasillos interminables, zonas de limpieza alicatadas hasta el techo, ventanas tapiadas y rejas que evocan una época más oscura. En las plantas inferiores, antaño destinadas a los pacientes más violentos, reina el abandono y la desolación.

Los vigilantes de seguridad, testigos silenciosos de lo que ocurre tras esas paredes, también comparten sus experiencias. «A veces ves una luz que se mueve entre los pabellones, sabes que no debería haber nadie allí. Buscas y no encuentras nada«, relata uno de ellos. Otros mencionan gritos desgarradores en plena madrugada, luces que se encienden y apagan solas, o siluetas que parecen desplazarse entre las sombras.

Investigaciones en el interior

Durante varias investigaciones realizadas en el interior, se han captado sonidos extraños y fenómenos inexplicables: bruscos descensos de temperatura, objetos lanzados desde plantas superiores deshabitadas, luces activadas sin intervención humana y archivadores que se abrían solos. Si bien no se puede afirmar categóricamente que se trate de actividad paranormal, los testimonios coinciden en describir un ambiente cargado de dolor y de emociones intensas.

El Hospital Psiquiátrico de Miraflores sigue alimentando su leyenda negra. Tal vez, cuando el edificio desaparezca, también se extingan los ecos del pasado que aún parecen habitar en su interior.

No es un caso aislado. Sevilla cuenta con otros tantos edificios históricos donde lo inexplicable parece tener su hogar. Las tragedias, epidemias y viejas construcciones sobre antiguos recintos religiosos son caldo de cultivo perfecto para lo que algunos investigadores califican como «infestaciones».

Como advertía el recordado Fernando Jiménez del Oso, estos fenómenos no son casuales. Son las cicatrices invisibles de la historia, que se resisten a desaparecer y que esperan, en silencio, ser descubiertas por quienes se atreven a buscar respuestas en lo imposible.

**Si has vivido alguna experiencia extraña no dudes en escribirnos y contárnosla a contacto@josemanuelgarciabautista.net