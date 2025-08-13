El Metro de Sevilla avisa del cierre de sus aparcamientos: «Recuerda retirar tu vehículo antes de la fecha»

El Metro de Sevilla ha anunciado que durante el mes de agosto se ejecutarán trabajos de mejora en los aparcamientos de dos de sus estaciones: San Juan Bajo y Condequinto.

Las actuaciones implicarán el cierre parcial de los parkings en días concretos, por lo que se recomienda a retirar los coches antes de la fecha indicada para evitar inconvenientes.

Fechas de cierre en el aparcamiento de San Juan Bajo

En la estación de San Juan Bajo, las obras se realizarán en dos fases:

Cierre de San Juan Bajo 13 de agosto: cierre del parking sur.

14 de agosto: cierre del parking norte.

Durante los trabajos, el resto de plazas permanecerán operativas, pero habrá menos plazas disponibles para aparcar.

👉Toma nota de las fechas en las que cada parking estará cerrado parcialmente. Y recuerda retirar tu vehículo antes de la fecha indicada para que podamos trabajar.

Cierre de Condequinto En Condequinto, el cierre parcial afectará únicamente al parking sur, y tendrá lugar el 18 de agosto.

Este aparcamiento seguirá disponiendo de otras zonas abiertas al público mientras duren las mejoras.

Estas intervenciones forman parte del programa anual de mantenimiento y modernización de las instalaciones del Metro de Sevilla, que aprovecha los meses de menor afluencia para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios.