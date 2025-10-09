Suscríbete a
José Luis Sanz, sobre el veto a visitar el puente del Centenario: «El Gobierno castiga y desprecia al alcalde de Sevilla»

El primer edil asegura que su única intención era la de «poder visitar la obra para enterarnos cómo van los plazos y qué tiempo real le queda a los trabajos»

El Gobierno de Sánchez veta la visita del alcalde de Sevilla a las obras del puente de las 'mordidas'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una intervención ante los medios de comunicación
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante una intervención ante los medios de comunicación
Mario Daza

El veto del Ministerio de Transportes a la visita planteada por el alcalde de Sevilla a las obras de ampliación del Puente del Centenario ha provocado este jueves la reacción del primer edil hispalense. Tras la información que ha publicado hoy ABC de Sevilla ... en relación a esta doble negativa por parte del departamento que dirige Óscar Puente, José Luis Sanz ha advertido de que esta decisión representa un ejemplo más de que, «desgraciadamente, este Gobierno sigue castigando y despreciando al alcalde de Sevilla y, por tanto, a la ciudad de Sevilla».

