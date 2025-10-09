José Luis Sanz, sobre el veto a visitar el puente del Centenario: «El Gobierno castiga y desprecia al alcalde de Sevilla»

El veto del Ministerio de Transportes a la visita planteada por el alcalde de Sevilla a las obras de ampliación del Puente del Centenario ha provocado este jueves la reacción del primer edil hispalense. Tras la información que ha publicado hoy ABC de Sevilla ... en relación a esta doble negativa por parte del departamento que dirige Óscar Puente, José Luis Sanz ha advertido de que esta decisión representa un ejemplo más de que, «desgraciadamente, este Gobierno sigue castigando y despreciando al alcalde de Sevilla y, por tanto, a la ciudad de Sevilla».

En este sentido, Sanz ha recordado que el motivo de las dos cartas que el ejecutivo municipal remitió al Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental no era otro que «poder visitar la obra con el único fin de enterarnos cómo van los plazos de ejecución y qué tiempo real le queda a los trabajos». Con este fin, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, envió un primer escrito fechado el 5 de septiembre de este año y, ante la falta de respuesta, volvió a reiterar la misma petición en otra carta que fue enviada el 22 de septiembre. La primera de ellas no obtuvo respuesta del Ministerio de Transportes, mientras que la segunda sí fue contestada con la imposibilidad de cumplir con la petición «debido a que los trabajos en curso corresponden a operaciones de gran complejidad técnica».

Según se detallaba en la carta, el Ayuntamiento de Sevilla tenía un «gran interés» por «conocer el avance de la obra, las previsiones de afección al tráfico, las fechas estimadas para la puesta en servicio de las fases pendientes y para la finalización de los trabajos». Entre otras cosas, porque su ejecución está estrechamente relacionada con algunos de los desarrollos urbanísticos que ha impulsado el gobierno de José Luis Sanz como Palmas Altas, el distrito urbano-portuario, El Pítamo y el Regimiento de Artillería. Por ello, el alcalde ha insistido hoy en la importancia de la fecha. «¿Qué ahora dicen que estará en 2029? El problema es que este gobierno no tiene credibilidad ninguna, porque no sólo que castiga a la ciudad permanentemente con las infraestructuras que niegan frente a otras comunidades como Cataluña, sino que también parece que nos desprecia».

AVE Sevilla-Huelva

Durante la visita que ha realizado esta mañana al Colegio Marie Curie del barrio de Los Bermejales para informar sobre los proyectos de las nuevas infraestructuras educativas en la ciudad, el alcalde José Luis Sanz se ha referido también al anuncio del Ministerio de Transportes de que ya se han adjudicado cinco proyectos del AVE entre Sevilla y Huelva por valor de 31 millones de euros. Al respecto, el primer edil ha señalado que «ya era hora» de que se produjera esta noticia, con la que el Gobierno de España «al final nos va a dar la razón cuando pedíamos que existiera una conexión entre Sevilla, Huelva y Faro». Un proyecto que sigue defendiendo porque «uniría a dos potencias turísticas como son Andalucía y Algarve. También lo haría con dos zonas industriales y dos aeropuertos muy importantes». Por tanto, ha mostrado su satisfacción por esta noticia, insistiendo en que «más vale tarde que nunca».