El Gobierno de Sánchez veta la visita del alcalde de Sevilla a las obras del puente de las 'mordidas'

El Gobierno de España inició en el verano de 2021 las obras de rehabilitación del Puente del Centenario en Sevilla, unos trabajos con los que se pretendía sustituir los actuales tirantes de la infraestructura y la ampliación a tres carriles por cada sentido. La ... actuación tenía un plazo de ejecución de 27 meses y un presupuesto inicial de 86,4 millones de euros que terminaron saltando por los aires como consecuencia de los retrasos y los sobrecostes que se han ido produciendo desde entonces. A día de hoy, acumula más de dos años de retraso y se estima que pueda estar concluido en el año 2026. El gasto, por su parte, se cree que podría ascender los 128,74 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi un 50% más sobre el precio original. Un cúmulo de inconvenientes al que se sumaron las grabaciones que investigó la UCO en el caso 'Koldo' y que hablaban de posibles 'mordidas' vinculadas al PSOE en la adjudicación de este concurso público.

La realidad es que a estas alturas, el Puente del Centenario sigue en obras y, por ahora, nadie en el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente se atreve a dar una fecha concreta para que los sevillanos puedan empezar a disfrutar de su ampliación. Desde el Gobierno de España han hecho gala hasta ahora de cierto ocultismo sobre el estado en el que se encuentra la actuación, aunque han insistido en que ya se ha ejecutado un 68% del total de la intervención. Pero a la extensa lista de agravios hacia la ciudad se ha sumado en estas últimas semanas el veto a una visita del alcalde José Luis Sanz a las obras. Hasta en dos ocasiones se ha impedido al primer edil que compruebe 'in situ' la situación real de los trabajos. Algo que, por ejemplo, sí se le ha autorizado a otras asociaciones de técnicos que también estaban interesados en ver con detalle el avance de los trabajos que se adjudicaron a la empresa Acciona en el mes de mayo de 2021.

El Ayuntamiento de Sevilla remitió un escrito con fecha de 5 de septiembre de 2025 al Ministerio de Transportes en el que solicitaba la visita del alcalde a las obras. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de España, el ejecutivo municipal reiteró la misma petición a través de otra carta que fue enviada el día 22 de septiembre al mismo destinatario. Fue esta última a la que sí dio respuesta el Estado, indicando que «no resulta posible» atender la petición «debido a que los trabajos en curso corresponden a operaciones de gran complejidad técnica». En concreto, se referían a algunos trabajos como «el ensamblaje, montaje e izado de los elementos metálicos de gran tamaño y la instalación de los nuevos tirantes mediante su enfilado y tesado» y que, en un futuro, «permitirán ampliar el tablero del puente y la sustitución de los tirantes existentes».

Asegura el Ministerio de Óscar Puente en la carta remitida al Ayuntamiento de Sevilla que «estas labores requieren la utilización de medios auxiliares de especial singularidad, diseñados específicamente para esta obra» y que, por tanto, «implican la consideración de aspectos constructivos destinados a garantizar la seguridad estructural del puente en servicio a medida que se ejecutan las operaciones de ampliación y sustitución». En la práctica, esto supone que los trabajos se desarrollen en un entorno en el que «concurren un elevado número de operarios junto con medios auxiliares de gran envergadura, en zonas con notables limitaciones de espacio y difícil acceso». Todo ello hace que «estas circunstancias no resulten compatibles con la organización de una visita institucional». Un criterio que, sin embargo, no fue el mismo que se aplicó el pasado 4 de julio, cuando sí se dio autorización para la visita de algo más de medio centenar de técnicos pertenecientes al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que, según la nota de prensa publicada entonces, «pudieron comprobar 'in situ' el desarrollo de la colocación de los nuevos tirantes en la dovela cero».

La petición municipal

La primera carta remitida por el Ayuntamiento al Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental llevaba la firma del delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. En ella se especificaba que el motivo de la visita no era otro que «conocer de primera mano el avance de los trabajos». Al respecto, se indicó que el Puente del Centenario es «una infraestructura vital para la ciudad y su entorno metropolitano». Además, se señalaba que a todo ello se suma el impulso municipal a desarrollos como los de Palmas Altas, el distrito urbano-portuario, El Pítamo y el Regimiento de Artillería, cuyas estructuras viarias «tendrán una relación directa con la SE-30 y el Puente del Centenario». Por tanto, se insiste en que «por todas estas razones, resulta de gran interés para los responsables municipales conocer el avance de la obra, las previsiones de afección al tráfico, las fechas estimadas para la puesta en servicio de las fases pendientes y la finalización de los trabajos».

Unos argumentos que volvieron a esgrimirse en el escrito enviado el 22 de septiembre y que ahora han encontrado la misma respuesta: no autorizar la visita del alcalde, el delegado y el gerente de Urbanismo a la obra del puente del Centenario. Esta negativa se suma a los numerosos agravios recibidos por José Luis Sanz desde su llegada a la Alcaldía en mayo de 2023 por parte del Gobierno de España. En estos más de dos años, el primer edil ha llegado a enviar más de una decena de cartas para intentar mantener una reunión con los ministros del Interior, Transportes y Hacienda, aunque ninguna de ellas ha llegado a producirse. De hecho, el alcalde sólo ha encontrado hasta ahora reproches e insultos de Óscar Puente a través de las redes sociales y negativas de la sevillana María Jesús Montero ha abordar proyectos como el cobro de una entrada a los visitantes a la Plaza de España o la propuesta de venta de los suelos de Hytasa para construir viviendas a un precio mucho más alto que el que la vicepresidenta pidió al gobierno socialista de Muñoz.