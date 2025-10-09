Suscríbete a
El Gobierno de Sánchez veta la visita del alcalde de Sevilla a las obras del puente de las 'mordidas'

Sanz ha propuesto en dos ocasiones conocer 'in situ' el estado de los trabajos en el Centenario, pero se le ha negado por «la complejidad de las obras»

El Ministerio de Óscar Puente, responsable de esta actuación, sí autorizó hace apenas dos meses la visita de medio centenar de ingenieros de caminos

Montaje con el medio centenar de ingenieros de caminos que pudieron visitar las obras del puente el pasado mes de julio y la carta de Demarcación de Carreteras denegando la visita al alcalde
Mario Daza

El Gobierno de España inició en el verano de 2021 las obras de rehabilitación del Puente del Centenario en Sevilla, unos trabajos con los que se pretendía sustituir los actuales tirantes de la infraestructura y la ampliación a tres carriles por cada sentido. La ... actuación tenía un plazo de ejecución de 27 meses y un presupuesto inicial de 86,4 millones de euros que terminaron saltando por los aires como consecuencia de los retrasos y los sobrecostes que se han ido produciendo desde entonces. A día de hoy, acumula más de dos años de retraso y se estima que pueda estar concluido en el año 2026. El gasto, por su parte, se cree que podría ascender los 128,74 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi un 50% más sobre el precio original. Un cúmulo de inconvenientes al que se sumaron las grabaciones que investigó la UCO en el caso 'Koldo' y que hablaban de posibles 'mordidas' vinculadas al PSOE en la adjudicación de este concurso público.

