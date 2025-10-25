Suscríbete a
ABC Premium

Los jardines del Muelle Camaronero llevan el nombre de María Jiménez dos años después de la muerte de la artista

«Nos reunimos aquí para hacer justicia a una sevillana universal», ha destacado el alcalde durante la inauguración

El Muelle Camaronero de Sevilla llevará el nombre de la artista María Jiménez

El hijo y la hermana de María Jiménez, junto al alcalde de Sevilla
El hijo y la hermana de María Jiménez, junto al alcalde de Sevilla ABC

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos años hace ya de su fallecimiento pero el recuerdo de María Jiménez sigue muy vivo en Sevilla. Especialmente entre sus vecinos y familiares, que por fin han visto saldada una deuda para con la figura de la artista. El alcalde, José Luis ... Sanz, ha presidido hoy en el barrio de Triana el acto de rotulación de los jardines dedicados a la cantante del 'Se acabó' en el Muelle Camaronero de la calle Betis. Un emotivo homenaje para todos los presentes, en especial para sus allegados más cercanos, su hijo Alejandro Sancho y su hermana Isabel, encargados de descubrir la placa junto con Sanz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app