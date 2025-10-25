Los jardines del Muelle Camaronero llevan el nombre de María Jiménez dos años después de la muerte de la artista

Dos años hace ya de su fallecimiento pero el recuerdo de María Jiménez sigue muy vivo en Sevilla. Especialmente entre sus vecinos y familiares, que por fin han visto saldada una deuda para con la figura de la artista. El alcalde, José Luis ... Sanz, ha presidido hoy en el barrio de Triana el acto de rotulación de los jardines dedicados a la cantante del 'Se acabó' en el Muelle Camaronero de la calle Betis. Un emotivo homenaje para todos los presentes, en especial para sus allegados más cercanos, su hijo Alejandro Sancho y su hermana Isabel, encargados de descubrir la placa junto con Sanz.

«Hoy es un día muy especial para nuestra ciudad y, en particular, para este emblemático barrio de Triana», ha señalado el alcalde durante su intervención. «Nos reunimos aquí para hacer justicia a una sevillana universal e inaugurar oficialmente la nueva rotulación de los jardines dedicados a una mujer que representa no solo la esencia de nuestra cultura, sino también la fuerza y el alma de Andalucía, con Sevilla y Triana como bandera: María Jiménez». Con esta dedicación se cumple una promesa que el propio Sanz anunció un día después de la muerte de la carismática cantante.

El regidor ha destacado que María Jiménez «fue mucho más que una artista; fue una voz que rompió barreras, un espíritu libre que supo cantar con el corazón y la verdad de nuestra tierra». Su legado musical y su compromiso con las raíces flamencas «han dejado una huella imborrable en la historia cultural de Sevilla y de toda España».

Durante el acto, José Luis Sanz ha recordado el inmenso cariño que la ciudad demostró a la artista tras su fallecimiento, «como se pudo ver en la multitudinaria capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento, por la que pasaron miles de personas para rendirle homenaje».

Los nuevos Jardines de María Jiménez, situados junto al río Guadalquivir, «no solo son un espacio de encuentro y descanso, sino también un lugar que honra su memoria y la transmite a futuras generaciones», ha señalado el alcalde. «Ese río que nos hizo durante siglos ser la capital del mundo, y que tuvo en este Muelle Camaronero el gran Puerto de Indias, honrará ahora también a esta artista sin fronteras».

La rotulación de estos jardines constituye, en palabras del alcalde, «un símbolo de reconocimiento y gratitud por la contribución de María Jiménez a nuestra identidad y a nuestro patrimonio cultural».

José Luis Sanz ha querido agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible esta iniciativa, «que nos ayuda a mantener vivo el recuerdo de quienes, como María, han hecho grande a Sevilla con su talento y pasión».

El alcalde ha concluido su intervención invitando a todos los sevillanos y visitantes «a disfrutar de estos jardines, a recordar con cariño a María Jiménez y a continuar trabajando juntos para que Sevilla siga siendo una ciudad de cultura, historia y corazón».