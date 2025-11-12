Isaac Villar, tío de Sandra, pide «la mayor sanción posible» y «ejemplarizante» para el colegio

Los padres de Sandra ya se encuentran compareciendo ante la Fiscalía de Menores de Sevilla de cara a analizar todo lo que sucedió para que la joven decidiera quitarse la vida y el portavoz de la familia y tío, Isaac Villar, ha pedido ante los ... medios de comunicación «la mayor sanción posible» y «ejemplarizante» para el colegio «de cara a que estos hechos no vuelvan a ocurrir».

Preguntado por cómo se encuentran los padres, ha señalado que «nerviosos porque van a tener que recordar todo lo acontecido en las últimas semanas» y refiriéndose a sobre si el centro educativo se ha puesto en contacto con ellos, ha asegurado que «no ha habido ningún encuentro ni nada» por parte de las Irlandesas de Loreto. Sí ha recordado que «nos hemos enterado que hay una comisión de conciliación por parte de la Junta de Andalucía para analizar el caso».

Ante esto, Villar ha insistido en que «la familia se ha sentido arropada por la Junta de Andalucía, por la consejería y muy especialmente por el Defensor del Pueblo» y ha destacado que «esperamos que la Junta sea contundente» y «pensamos que la decisión que se tome no sea otra que una sanción alta porque los errores que ha habido en el centro han provocado que mi sobrina tomara esa decisión de quitarse la vida».

«A nosotros, ya la sanción que le pongan no nos va a reparar el daño causado, no lo vamos a recuperar en la vida» pero sí ha comentado Isaac Villar que «esto lo hacemos para que esto no se repita en el futuro». Estas palabras se han producido cuando sigue la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional del informe sobre acoso escolar que supuestamente atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.