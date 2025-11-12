Suscríbete a
Isaac Villar, tío de Sandra, pide «la mayor sanción posible» y «ejemplarizante» para el colegio

Ha realizado estas declaraciones justo antes del comienzo de la comparecencia de los padres en la Fiscalía de Menores de Sevilla

Los padres de Sandra comparecen este miércoles como testigos en la Fiscalía de Menores de Sevilla

Isaac Villar, tío de Sandra, a las puertas de la Fiscalía de Menores
Isaac Villar, tío de Sandra, a las puertas de la Fiscalía de Menores manuel Olmedo
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Los padres de Sandra ya se encuentran compareciendo ante la Fiscalía de Menores de Sevilla de cara a analizar todo lo que sucedió para que la joven decidiera quitarse la vida y el portavoz de la familia y tío, Isaac Villar, ha pedido ante los ... medios de comunicación «la mayor sanción posible» y «ejemplarizante» para el colegio «de cara a que estos hechos no vuelvan a ocurrir».

