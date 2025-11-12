Suscríbete a
investigación

Los padres de Sandra comparecen este miércoles como testigos en la Fiscalía de Menores de Sevilla

El Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el caso

Una comisión de conciliación determinará la sanción al colegio de Sandra y si se le retira o no el concierto

La madre de Sandra abrazando a familiares y vecinos
La madre de Sandra abrazando a familiares y vecinos

S. I.

Los padres de Sandra, la menor que presuntamente se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, comparecen este miércoles 12 de noviembre a las 9:30 horas y por separado en la Fiscalía de Menores de Sevilla en calidad de testigos perjudicados. De esta ... forma, continúa la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional del informe sobre acoso escolar que supuestamente atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

