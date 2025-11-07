El Gobierno desbloquea los suelos para construir el puente de la SE-40 en Sevilla

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo para culminar el cierre sur de la SE-40. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la aprobación definitiva del proyecto de trazado del tramo entre Dos Hermanas ... y Coria del Río, el más simbólico y complejo de toda la autovía, ya que incluye el futuro puente sobre el Guadalquivir.

Con esta resolución, firmada el 28 de octubre por el secretario de Estado de Transportes, el Gobierno declara la utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos afectados, lo que permitirá iniciar los expedientes de expropiación y las mutaciones demaniales sobre los suelos del Estado. La mayoría pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), lo que facilitará el traspaso y la gestión conjunta con el Ministerio para la Transición Ecológica, al quedar buena parte del trazado bajo la sombra del futuro viaducto. Estas operaciones ya están encauzadas, según ha podido saber ABC.

El documento técnico redactado por la UTE Ayesa–Fhecor describe un tramo de 5,069 kilómetros de longitud que discurre entre la autovía A-4, en Dos Hermanas, y la A-8058, en Coria del Río. Con esta actuación se completará el arco sur de la SE-40, uniendo las principales vías radiales del área metropolitana —A-4, A-92, A-376, A-8058 y A-49— y reduciendo la presión que soporta la SE-30.

La solución adoptada sustituye el antiguo túnel bajo el Guadalquivir, cuyas obras se paralizaron en 2012, por un viaducto atirantado de 3,5 kilómetros de longitud total, con un vano central de 366 metros y pilas situadas fuera del cauce. El proyecto prevé cuatro carriles por sentido, espacio para peatones y ciclistas, y la creación de un corredor verde de más de 190.000 metros cuadrados entre las riberas del Guadalquivir y el Guadaíra.

El nuevo diseño, según el proyecto de trazado, reduce el impacto hidráulico, mejora la permeabilidad del terreno y cumple las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en diciembre de 2023.

Coordinación institucional

La resolución del BOE fija una batería de prescripciones para garantizar la compatibilidad de las obras con el entorno. El Ministerio deberá coordinar los trabajos con la Autoridad Portuaria de Sevilla para mantener operativo el acceso sur al Puerto, y con el Ministerio de Defensa, que gestiona la Base Militar del Copero, muy próxima al trazado. También se contemplan estudios específicos para la glorieta de acceso a Coria del Río, un estudio acústico completo y la reposición de la Cañada Real de la Isla Menor, afectada parcialmente por el recorrido de la autovía.

El documento ordena además la firma de un convenio con la Autoridad Portuaria para regular las ocupaciones temporales y definitivas de los terrenos portuarios, así como la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Dirección General de Costas para obtener las autorizaciones sobre el dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

Proyecto constructivo

Este trámite dará paso a uno próximo, que se aprobará en los próximos días, como es el proyecto constructivo para los vanos de aproximación. Este documento que está ultimando Ineco, tendrá luz verde para que en diciembre pueda salir a licitación la obra. Como ya avanzó ABC, la intención del Gobierno de España es que las obras hayan comenzado antes de las Elecciones Generales de 2027, aunque el grueso de los trabajos y el presupuesto tendrá que asumirlo el Ejecutivo que salga para la siguiente legislatura.

Este proyecto es independiente al que Ineco ya está redactando, por adjudicación directa del Ministerio de Transportes, para el diseño del propio puente (vano central), que será la obra más costosa.

Sin alegaciones ecologistas

La fase de información pública se cerró sin alegaciones significativas, y ninguna organización ecologista presentó objeciones pese a la cercanía del proyecto al estuario del Guadalquivir y su zona de influencia sobre Doñana. La memoria ambiental incorpora medidas de restauración paisajística, control de especies invasoras, pantallas acústicas, sistemas de drenaje y plantaciones autóctonas en los márgenes del viaducto.

El texto establece además que los proyectos constructivos serán sometidos a una auditoría de seguridad vial y a un plan de vigilancia ambiental antes de su ejecución. Una vez aprobados, se licitarán los tramos de aproximación y, posteriormente, el tablero atirantado central, que se construirá con autocimbra para minimizar el impacto sobre el cauce.

Un símbolo pendiente

El puente de la SE-40 se ha convertido en el símbolo del retraso histórico de las grandes infraestructuras del Estado en Sevilla. Desde la primera orden de estudio de 1995 hasta hoy, el proyecto ha pasado por sucesivas reformulaciones técnicas, rescisión de contratos y un cambio completo de diseño.