El Gobierno desbloquea los suelos para construir el puente de la SE-40 en Sevilla

El Ministerio aprueba el proyecto de trazado definitivo del tramo y dará luz verde al constructivo para que los vanos de aproximación se liciten este año

El inicio de la obra del puente de la SE-40 se licitará a finales de año

Recreación del puente
Javier Macías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un paso decisivo para culminar el cierre sur de la SE-40. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves la aprobación definitiva del proyecto de trazado del tramo entre Dos Hermanas ... y Coria del Río, el más simbólico y complejo de toda la autovía, ya que incluye el futuro puente sobre el Guadalquivir.

