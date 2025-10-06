Suscríbete a
La SE-40 desatascaría casi a la mitad el puente del Centenario en Sevilla

Las estimaciones más ambiciosas recogen que el paso del río entre Coria y Dos Hermanas permitiría reducir hasta un 45% el tráfico

Los datos corroboran que la infraestructura que proyecta el Ministerio de Transportes es vital para mejorar la conexión del área metropolitana y solucionar el principal punto negro de Sevilla

Las obras del puente del Centenario de Sevilla sólo están al 68% de su ejecución tras casi dos años de retrasos

Atasco en el puente del Centenario, que ahora está en obras para su ampliación
Javier Macías

Javier Macías

El Puente del Centenario se ha convertido en el gran cuello de botella de la movilidad en Sevilla. Conecta la margen este y oeste del área metropolitana y soporta cada día el paso de unos 100.000 vehículos, una intensidad que lo sitúa ... muy por encima de su capacidad de diseño. De ese volumen, alrededor de un 10% corresponde a tráfico pesado, lo que agrava las retenciones y multiplica el desgaste estructural. El Centenario, que nació en 1991 como infraestructura para la Exposición Universal de 1992, nunca estuvo concebido para soportar semejante caudal de circulación de forma permanente. Tres décadas después, es el punto más congestionado de toda la red viaria andaluza y un símbolo del déficit en infraestructuras que arrastra Sevilla.

