Infraestructuras

El inicio de la obra del puente de la SE-40 se licitará a finales de año

El Ministerio empezará los viaductos de aproximación en 2026 pese a que la estructura central se licitará en 2027

El grueso de la inversión, como con el resto de tramos por ejecutar, tendrá que afrontarlo el siguiente Gobierno

La herencia envenenada de Óscar Puente con la SE-40: aplaza el 95% de la inversión a la siguiente legislatura

El Ministerio de Transportes ha dado «prioridad uno» al puente de la SE-40. O, más concretamente, al inicio de la obra. Óscar Puente pretende que en 2026 estén en marcha los trabajos de construcción de los viaductos de aproximación ... del tramo de la segunda circunvalación entre Coria del Río y Dos Hermanas. De esta forma, antes de final de año se licitará la ejecución de los vanos laterales que, como ya avanzó ABC, los construirá Ineco mediante el sistema de subcontratación. Esta ingeniería pública, dependiente del propio Ministerio, está redactando el proyecto del puente, cuya estructura central no podrá licitarse al menos hasta enero de 2027, ya que es la fecha tope para que el documento esté listo.

