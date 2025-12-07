Conduce bebido y choca contra otros dos coches parados en un semáforo de la calle Torneo de Sevilla

El conductor de un vehículo ha sido rescatado por los bomberos del Servicio Municipal de Sevilla en la madrugada de este domingo tras un siniestro vial en la calle Torneo sentido Arjona a la altura de calle Baños de la capital.

Según fuentes municipales, ... dos coches estaban parados en un semáforo cuando un tercero colisionó con ambos. La Policía Local ha instruido diligencias por positivo penal en test de alcoholemia del conductor presuntamente responsable del siniestro.

El accidente ocurrido a las 05,20 horas provocó el desplazamiento efectivos de la Policía Local, Bomberos y 061. El tráfico fue restablecido en la zona sobre las 6,40. El 112 ha indicado que no hay que lamentar más heridos.

