El inicio de las rebajas divide a los comercios de Sevilla

Con la llegada del verano vuelve un año más el periodo de rebajas. Una temporada de descuentos que, como viene sucediendo en los últimos años, ya no espera a julio. Durante toda la semana los escaparates de las principales zonas comerciales de Sevilla anunciaban ... ya descuentos hasta del 50%. No obstante, la inercia de los consumidores a aprovechar el inicio de la temporada estival para hacerse con las mejores gangas no tiene por qué coincidir con que los comercios decidan rebajar sus productos; ya que se cumplen 13 años desde la desregularización del periodo de rebajas por parte de la administración. Estas también estarán marcadas por las lluvias que sucedieron justo en el cambio de temporada y que hicieron que el arranque de la primavera-verano tuviera menos fuerza que otros años.

Primer día de Inditex El pasado miércoles comenzaban sólo en internet las rebajas de las firmas del grupo Inditex, como son Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear u Oysho; mientras que en sus tiendas físicas empezaron ayer. Otras grandes marcas como H&M lo hicieron el pasado 19 de junio mientras que en Mango el día 20 ya se podían encontrar descuentos en su tienda online y el pasado lunes lo hacían en los establecimientos. Durante la primera gran jornada de rebajas, ya contando con las firmas de Inditex, todas las marcas de moda rápida más populares ya contaban con descuentos, no se percibió especial bullicio en las principales calles comerciales de la ciudad como son la calle Tetuán y Sierpes. Sin embargo el transitar de bolsas dejaba ver que ya había quien ya se llevaba alguna que otra prenda rebajada a casa. La firma sevillana Álvaro Moreno también arrancaba ayer con sus rebajas. De hecho, pasada la media mañana, su tienda de la calle Tetuán era de las que más clientes aglomeraba. Hoy viernes será el turno de El Corte Inglés. Los grandes almacenes han amanecido una vez más con la ya mítica estampa del público que atentamente aguarda a las puertas del establecimiento para hacerse con los mejores descuentos. Son los negocios tradicionales de la ciudad -cada vez más escasos- los que mantienen el inicio de sus saldos al día 1 de julio, como por ejemplo el histórico negocio bolsos Casal de la calle Sierpes. «Somos tradicionales en ese sentido», explica a ABC Ángel Casal, quien apunta que pocos negocios siguen esta línea en la actualidad. En ese sentido, sucede lo mismo con las rebajas de invierno, a las que le dan el pistoletazo de salida pasado el día de Reyes. «No podemos competir frente a las grandes franquicias, que cada vez empiezan antes», reconoce Casal, quien percibe que la práctica de muchos de estos «mastodontes» da la sensación de que «cuando antes empieza, antes acaba». En su negocio estarán de rebajas hasta final del mes de agosto. Este año ante un inicio de temporada de primavera-verano muy lluvioso, «el cambio no ha estado especialmente definido», apunta el empresario respecto a las de otros años donde el buen tiempo anima a los compradores a apresurarse a comprar los artículos propios del periodo estival. En su negocio, son los productos estacionales los que rebajan dejando los artículos atemporales en su precio habitual, manteniendo el espíritu de liquidar la temporada durante las rebajas. Detractores de las rebajas La actual situación comercial en cuanto a las rebajas se refiere, donde los comerciantes no tienen que ceñirse a un periodo determinado, tiene no obstante sus detractores. Desde la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos, Tomás González, califica la situación de «caótica» apuntando a que no existe un equilibrio entre los distintos formatos -pequeños y grandes comercios- por lo que se da una «anarquía» de las marcas al no estar regularizado el mercado, que según apunta el presidente de Aprocom «el principal perjudicado es el consumidor». Explica que ante tal variedad de fechas es difícil evaluar las expectativas de estas rebajas de verano y que además provoca una «sangría» de pequeños comercios.

