Las cámaras del carril bus multan a casi 20.000 sevillanos en sólo un mes

El Ayuntamiento instaló este sistema de vigilancia el 1 de julio en once puntos de la ciudad, con el fin de mejorar la circulación del transporte público

Las cámaras de los carriles bus empezaron a multar a los vehículos este pasado verano
S. L.

Los once puntos de control instalados por el Ayuntamiento de Sevilla en los carriles bus de la ciudad han multado a casi 20.000 sevillanos en tan sólo un mes. En concreto, y según la información facilitada por el Consistorio a Europa Press, ... las cámaras de vigilancia notificaron 19.389 sanciones en sus primeros 30 días de funcionamiento. Hay que recordar que este sistema fue implantado por el gobierno de José Luis Sanz el pasado mes de julio, con el objetivo de evitar la presencia de los vehículos privados por estos espacios de la calzada que son exclusivos para autobuses y taxis.

