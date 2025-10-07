La calle Castilla estará cortada al tráfico por obras a partir del 14 de octubre

El Ayuntamiento de Sevilla comenzará la próxima semana una nueva obra en Triana, enmarcada dentro del plan de conservación vial. A los trabajos en Pagés del Corro, se unirán las labores de reurbanización de la calle Castilla.

Estas comenzarán el próximo martes 14 de octubre con un plazo de ejecución estimado de entre mes y medio y dos meses; y obligarán a cortar el tráfico en esta vía. A su vez, tendrán un coste de casi 70.000 euros, según han confirmado a ABC fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

En la intervención se readoquinará el espacio comprendido entre la Plaza de Chapina y la esquina con la calle Procurador. Cabe destacar que se seguirán manteniendo los originales de Gerena, solo se cambiarán los alcorques redondos de hormigón por otros de granito.

Los trabajos durarán aproximadamente dos meses

Aunque no se convertirá en una plataforma única, los adoquines se colocarán de forma que queden firmes y estables, sin alterar los de las zonas destinadas a aparcamiento, según han apuntado fuentes municipales.

En la tarde de ayer, representantes de Urbanismo y del Distrito de Triana se reunieron con vecinos y comerciantes de la zona afectada para detallar el desarrollo de las obras y explicar el plan de movilidad asociado.

En cuanto a las opciones de circulación para los vehículos, el tramo de la calle Procurador comprendido entre Alfarería y Castilla modificará su sentido mientras duren las obras. De este modo, para acceder a la vía será necesario hacerlo desde Alfarería y continuar por Procurador.