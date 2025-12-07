Suscríbete a
La calle Arroyo estará cinco noches cortada por obras de reasfaltado

Las labores de mejora del pavimento en esta vía, en el tramo de José Laguillo a la calle Tharsis, se llevarán a cabo en tres fases y durante horario nocturno

El Ayuntamiento ha concluido los trabajos de renovación del pavimento en Menéndez Pelayo, una intervención que ha supuesto una inversión de 240.000 euros

Así será la transformación de la calle de Sevilla que conecta la Carretera de Carmona con Arroyo

Imagen de Google Maps de la calle Arroyo
ABC de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha anunciado el inicio este lunes día 8 de trabajos de reasfaltado en la calle Arroyo, concretamente en el tramo entre José Laguillo y la calle Tharsis, con una inversión de 200.000 ... euros. Estas obras llegan tras haberse finalizado este domingo las tareas de renovación de asfalto en la avenida Menéndez Pelayo.

