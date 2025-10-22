El barrio del Puerto de Sevilla supera el último trámite: vía libre a las 700 viviendas en Las Razas

Más de tres años después de que el Ayuntamiento de Sevilla, entonces en manos del gobierno del PSOE, iniciara la tramitación del futuro barrio del Distrito Portuario, el proyecto del desarrollo urbanísticos de estos suelos ya tiene todos los parabienes necesarios para los ... cambios de uso del suelo. El Pleno del Consistorio hispalense ha aprobado este miércoles, con el voto a favor del PP y de los tres concejales de Vox, el desbloqueo definitivo de esta iniciativa, a pesar de todas las trabas que se han producido durante este tiempo, principalmente por parte del Gobierno de España. Con este acuerdo se permitirá la puesta en valor de unos terrenos industriales que a partir de ahora podrán acoger más de 700 nuevas viviendas, de las que 226 de ellas se harán en régimen de protección oficial y, por lo tanto, saldrán al mercado con precios asequibles.

El Pleno ha dado así el visto bueno para solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía la aprobación definitiva de la modificación puntual 55 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla en el ámbito del suelo urbano no consolidado del sector ARI.DBP-08 'Avenida de las Razas'. Una propuesta que, según el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, supone «un paso importante para la integración de los suelos en el conjunto de la ciudad», tras «tres años desde la aprobación inicial en los que se han producido avances y la recopilación de todos los informes preceptivos» y en los que «hemos trabajado para no bajarnos del carro del proyecto». Al respecto, ha insistido en que la aprobación de este punto va a permitir «compatibilizar los usos para un futuro desarrollo urbanístico de los suelos».

El apoyo a la iniciativa ha llegado por parte de Vox, a pesar de que hace un año rechazó este mismo punto en el orden del día del Pleno al asegurar que no contaba con el respaldo de los vecinos de la zona. Hoy, cuando apenas ha cambiado nada en el expediente, la formación de Abascal ha modificado su postura para dar su beneplácito al gobierno municipal en esta modificación del PGOU. El concejal Gonzalo García de Polavieja ha argumentado esta decisión en el hecho de que este expediente es «un ejemplo de coordinación entre administraciones» y que «lo que se ha votado hoy no es un desarrollo urbanístico, sino un cambio de suelos». O lo que es lo mismo, «un paso previo a la reordenación urbanística que sí habrá que dialogar y pactar con los vecinos de la zona», ha asegurado.

Curiosamente, el PSOE ha vuelto a votar hoy en contra de este punto y lo ha hecho por quinta vez consecutiva. Todo ello, a pesar de que fueron los socialistas quienes iniciaron la tramitación de esta misma propuesta en el año 2022 cuanto todavía estaba al frente del gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Ahora, cuando nada ha cambiado, su voto vuelve a ser contrario de su propio proyecto. El concejal Francisco Javier Páez justificó esta postura en «la falta de consenso con los vecinos» de la avenida de las Razas, con los que según los socialistas «no se han celebrado reuniones» y «se les ha vetado una propuesta en la Junta Municipal del Distrito Bellavista». También se ha opuesto la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que ha calificado el proyecto de «un triple salto mortal para dar otro pelotazo urbanístico».

Las mejoras en el proyecto

Desde su llegada a la Alcaldía de Sevilla en junio de 2023, el gobierno de José Luis Sanz tomó las riendas de un proyecto que se encontraba paralizado y en el que se han introducido una serie de mejoras para tener en cuentas las aportaciones ciudadanas al desarrollo urbanístico. Entre ellas, las de los propios vecinos del entorno de la avenida de las Razas, con los que desde el ejecutivo se han mantenido numerosas reuniones para tener en cuenta sus sensibilidades a la hora de concretar los detalles de la propuesta. A pesar de la búsqueda de este consenso, desde el grupo municipal del PSOE se han puesto numerosas trabas para intentar torpedear un desarrollo que ellos mismos comenzaron en el año 2023. De hecho, hasta en cinco ocasiones, los concejales socialistas se han opuesto a su desbloqueo, la última de ellas en el Pleno que se ha celebrado esta mañana.

Con todo, el desarrollo del Distrito Portuario permitirá la construcción de alrededor de 700 viviendas en bloques de 14 plantas que se distribuirán por el entorno de la avenida de las Razas. Unas edificaciones a las que se sumará el futuro muelle de ocio y empresarial que irá ubicado en la avenida de Guadalhorce. Al proyecto inicial se han incorporado las mejoras que en su día plantearon los vecinos, como la construcción de dos nuevas rotondas (en Páez de Ribera y Profesor García González) para convertir este entorno en una zona «más amable». Además, se creará una fachada alineada con la avenida de Las Razas que permitirá que haya locales comerciales en los soportales y se apostará por nuevas zonas verdes en la zona de la calle Tarfia, además de muchos más espacios peatonales. Habrá también nuevas plazas de aparcamiento que evitarán la falta de estacionamientos que esgrimían los vecinos como una de sus críticas y un aporte de 2,5 millones de euros por parte de la Autoridad Portuaria.