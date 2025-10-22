Suscríbete a
El barrio del Puerto de Sevilla supera el último trámite: vía libre a las 700 viviendas en Las Razas

El Pleno aprueba definitivamente el desbloqueo de este proyecto, a pesar del voto negativo del PSOE que fue quien inició su tramitación urbanística cuando estaba al frente del Ayuntamiento

El PSOE de Sevilla bloquea por tercera vez el barrio que proyectó en el Puerto

Una de las recreaciones de cómo será el futuro barrio del Puerto de Sevilla ABC
Mario Daza

Más de tres años después de que el Ayuntamiento de Sevilla, entonces en manos del gobierno del PSOE, iniciara la tramitación del futuro barrio del Distrito Portuario, el proyecto del desarrollo urbanísticos de estos suelos ya tiene todos los parabienes necesarios para los ... cambios de uso del suelo. El Pleno del Consistorio hispalense ha aprobado este miércoles, con el voto a favor del PP y de los tres concejales de Vox, el desbloqueo definitivo de esta iniciativa, a pesar de todas las trabas que se han producido durante este tiempo, principalmente por parte del Gobierno de España. Con este acuerdo se permitirá la puesta en valor de unos terrenos industriales que a partir de ahora podrán acoger más de 700 nuevas viviendas, de las que 226 de ellas se harán en régimen de protección oficial y, por lo tanto, saldrán al mercado con precios asequibles.

