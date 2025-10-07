El PSOE de Sevilla bloquea por tercera vez el barrio que proyectó en el Puerto

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto hoy a bloquear el nuevo barrio del Puerto, cuya tramitación inició su partido en el año 2022 cuando todavía se encontraba al frente del ejecutivo municipal. Los concejales socialistas han votado contra ... la aprobación definitiva de la modificación puntual 55 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se debatía esta mañana como uno de los puntos del orden del día en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Su postura, unida al rechazo frontal de la representante de Con Podemos-IU y a la abstención de los ediles Vox, han impedido que el proyecto supere este último trámite y que, por tanto, pueda ser elevado al Pleno ordinario de este mes de octubre para su ratificación.

El cambio de criterio de los socialistas sobre este proyecto no es algo nuevo. En el Pleno de febrero de 2025, en el que el gobierno municipal planteó la aprobación inicial de esta operación urbanística e incorporó al documento algunas de las aportaciones realizadas por los vecinos de la zona, el PSOE también votó en contra. La oposición de sus concejales a la puesta en valor de estos antiguos suelos industriales para posibilitar su futuro desarrollo e incorporación a la trama urbana de la ciudad chocaba frontalmente con el hecho de que fue el gobierno de Antonio Muñoz el que puso en marcha en el mes de septiembre del año 2022 la tramitación de esta propuesta, que ellos mismos calificaron entonces como de «interés general». Una valoración que, a la vista del resultado de las últimas votaciones, ha cambiado al completo por el simple hecho del relevo político en la Plaza Nueva.

Desde que José Luis Sanz se alzara con la Alcaldía en las elecciones de mayo de 2023, el PSOE no ha hecho más que torpedear los desarrollos del barrio del Puerto de Sevilla. Primero, a comienzos del año 2024, se abstuvieron en la votación que se llevó a cabo en el Pleno para esta modificación del PGOU. La decisión de ponerse de perfil provocó que el proyecto se bloqueara, algo que argumentaron por la «falta de consenso con los vecinos», obligando al ejecutivo municipal a reiniciar la tramitación. Durante todo ese tiempo, el gobierno local mantuvo numerosas reuniones con las entidades vecinales y asociaciones del entorno de la avenida de las Razas, incorporando algunas de sus propuestas al documento. Pero esto tampoco fue suficiente para los socialistas, que en el Pleno de febrero de 2024 radicalizaron su postura y pasaron de la abstención al voto en contra. No obstante, el apoyo de Vox permitió la aprobación inicial del Distrito Portuario. Hoy, en otra nueva oportunidad para resarcirse, el PSOE ha mantenido el 'no' a su proyecto.

Se repetirá la votación

La votación que se ha llevado a cabo esta mañana en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha quedado en empate. El PSOE y Podemos-IU han votado en contra, Vox se ha abstenido y el PP ha respaldo su propuesta. A pesar del resultado, un «error», según confirman fuentes municipales, ha impedido que se repita la votación y que, por tanto, el gobierno local pueda hacer uso del voto de calidad para desbloquear el asunto. Para revertir esta situación, la Gerencia tiene previsto convocar un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario durante la próxima semana, en el que el proyecto se desbloqueará en el caso de que los partidos mantengan la misma postura que han manifestado esta mañana. A partir de entonces, el punto podría incorporarse al orden del día del Pleno de octubre, bien como un asunto ordinario o, si no fuera posible, como un punto de urgencia.

El desarrollo del Distrito Portuario permitirá la construcción de alrededor de 700 viviendas en bloques de 14 plantas que se distribuirán por el entorno de la avenida de las Razas. Unas edificaciones a las que se sumará el futuro muelle de ocio y empresarial que irá ubicado en la avenida de Guadalhorce. Al proyecto inicial que comenzó a tramitar el PSOE se han incorporado una serie de mejoras planteadas por los vecinos, como la construcción de dos nuevas rotondas (en Páez de Ribera y Profesor García González) para convertir este entorno en una zona «más amable». Además, se creará una fachada alineada con la avenida de Las Razas que permitirá que haya locales comerciales en los soportales y se apostará por nuevas zonas verdes en la zona de la calle Tarfia. Habrá también, como reclamaban los vecinos, nuevas plazas de aparcamiento que evitarán la falta de estacionamientos que esgrimían como una de sus principales objeciones.