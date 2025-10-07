Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

El PSOE de Sevilla bloquea por tercera vez el barrio que proyectó en el Puerto

La aprobación definitiva del proyecto no prospera en el Consejo de Gobierno de Urbanismo tras el 'no' de los socialistas y Podemos y la abstención de Vox

El gobierno de José Luis Sanz prevé convocar una reunión en la Gerencia para desbloquear el asunto antes del próximo Pleno, gracias al voto de calidad

El PSOE de Sevilla se opone a su proyecto del barrio del Puerto pese a las mejoras vecinales

Recreación de las viviendas que se construirán en la avenida de las Razas de Sevilla
Recreación de las viviendas que se construirán en la avenida de las Razas de Sevilla ABC
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto hoy a bloquear el nuevo barrio del Puerto, cuya tramitación inició su partido en el año 2022 cuando todavía se encontraba al frente del ejecutivo municipal. Los concejales socialistas han votado contra ... la aprobación definitiva de la modificación puntual 55 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se debatía esta mañana como uno de los puntos del orden del día en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Su postura, unida al rechazo frontal de la representante de Con Podemos-IU y a la abstención de los ediles Vox, han impedido que el proyecto supere este último trámite y que, por tanto, pueda ser elevado al Pleno ordinario de este mes de octubre para su ratificación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app