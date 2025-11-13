El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados parques e instalaciones este viernes por el aviso amarillo por tormentas

Se mantiene por tanto el cierre tanto de los parques como de las instalaciones deportivas de la capital hispalense, que han visto cómo el viento y algunas lluvias más o menos intermitentes han ido apareciendo progresivamente a lo largo de la jornada del jueves, y se espera que así siga siendo ya el viernes.
Hay por tanto nivel amarillo por lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitaciones según los datos ofrecidos por la AEMET que oscila entre el 40 por ciento y el 70 por ciento. Así que el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido que su plan de emergencias municipal se mantiene en fase de preemergencias nivel 1.
Tal y como sigue informando el Consistorio hispalense a través de la cuenta oficial de X Emergencias Sevilla, dicho plan municipal de emergencias sigue estando formado por el cierre tanto de parques, de instalaciones deportivas exteriores y del cementerio municipal de San Fernando. Las recomendaciones siguen siendo las mismas en este mismo sentido por parte de Emergencias: se ruega evitar los desplazamientos innecesarios y extrema las precauciones si tienes que salir, el teléfono 112 sigue a mano en caso de que exista cualquier tipo de emergencia y se pide que se extreme la precaución y se siga con las fuentes oficiales.
