Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados parques e instalaciones este viernes por el aviso amarillo por tormentas

Desde el Consistorio hispalense siguen pidiendo que se extremen las precauciones y se limiten los desplazamientos innecesarios

El Ayuntamiento de Sevilla cierra parques e instalaciones deportivas ante el aviso amarillo por lluvia este jueves

Varias personas se resguardan de la lluvia en Sevilla
Varias personas se resguardan de la lluvia en Sevilla Raúl Doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado a última hora de este jueves que durante este viernes 14 de noviembre mantendrá vigente las medidas adoptadas ante los pronósticos oficiales para dicho día por parte de la AEMET, con la consiguiente activación de avisos por fenómenos ... meteorológicos adversos para la que será la jornada de mañana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app