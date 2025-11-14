El Ateneo presenta el cartel de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026, obra del artista Fernando Vaquero

Este viernes se ha presentado el que será el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2026. El acto ha estado presidido por Emilio Boja Malavé y Manuel Ruiz Rojas, presidente del Ateneo de Sevilla y director de Relaciones ... Institucionales de Fundación Caja Rural del Sur, respectivamente. Asimismo, ha contado con la asistencia del delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y Distrito Bellavista-La Palmera, Álvaro Pimentel, en representación del Ayuntamiento de Sevilla.

Tras la salutación y recibimiento ofrecido por Manuel Sáinz Méndez, director de la Cabalgata de Reyes Magos que ha querido agradecer, un año más, la acogida de Caja Rural a este señalado evento de la Casa, y la presentación del vocal de Bellas Artes, Luis Rizo Haro, ha tomado la palabra Fernando Vaquero, pintor que ha tenido la oportunidad de ilustrar la Fiesta Mayor para la ciudad.

La técnica de la obra -que lleva por título 'La ilusión'- es óleo sobre lienzo y el autor la ha explicado a través de una historia narrada. En el cartel se muestra una bolsa de papel con el escudo del Ateneo de Sevilla, que reposa junto al marco de la puerta, como si guardara en silencio la magia que está a punto de renacer. «Esos caramelos son el puente entre la fantasía de la noche y la ternura del amanecer. Ha amanecido. La luz dorada del sol se cuela por la ventana y acaricia el salón. El árbol de Navidad despierta y, con él, todo parece brillar», ha comentado el artista.

«Tu hermana ríe, tus padres te miran, y en sus rostros esa sonrisa dulce, tranquila, que se quedará contigo para siempre, y frente a ti descansan tus sueños hechos realidad: una camiseta de fútbol, una túnica, el muñeco que tanto deseabas… todo está ahí, esperándote. Mirad a ese niño porque sois vosotros. Por eso lo he pintado de espaldas, para que cada uno pueda poner en él su propio rostro, su propia infancia. Nos llaman la atención algunos peluches que le han traído a la niña, una niña que lleva el rostro de mi hija Julia», ha continuado Vaquero.

«Y por último he decidido escribir el texto del cartel con tizas de colores, ya que la tiza nos evoca directamente a nuestra infancia y al ambiente escolar. Sobre las letras he dibujado tres pequeñas coronas situadas sobre las iniciales de los tres nombres de los Reyes Magos: M, G y B. Querida Sevilla: Hoy he llegado aquí con un cuadro bajo el brazo. Un cuadro que ha pretendido pintar algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de expresar: la ilusión… Espero haberlo conseguido», ha concluido el pintor.

Tras la intervención de Fernando Vaquero, Álvaro Pimentel ha tomado la palabra como representante del Ayuntamiento de Sevilla, seguido de Emilio Boja Malavé, que, como presidente del Ateneo de Sevilla, ha agradecido al pintor su dedicación e ilusión al hacer un cartel que representa tan bien la Cabalgata de Reyes Magos del Ateneo de Sevilla.