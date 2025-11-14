Suscribete a
ABC Premium

El pastillero del siglo XXI: el 'boom' de los suplementos para la longevidad

En la búsqueda constante por alcanzar una vida más larga y saludable, la suplementación se ha popularizado, pero los expertos cuestionan su efectividad real en personas sanas

Las trampas de los remedios para la reseca: abuso de alcohol y ningún milagro

Los suplementos a base de vitaminas, proteínas, probióticos, minerales, ácidos grasos esenciales y aminoácidos son los más populares
Los suplementos a base de vitaminas, proteínas, probióticos, minerales, ácidos grasos esenciales y aminoácidos son los más populares ABC

Cristina Garrido

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando yo nací, mi abuela paterna tenía unos 65 años. Desde siempre, la recuerdo pegada a una bolsa de la farmacia con las pastillas para la tensión, el párkinson y algunas historias más. Imagino que como muchos de los abuelos de los 90. ... Una época en la que si tenías una enfermedad crónica tomabas pastillas a diario y si no, no.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app