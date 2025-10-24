Suscribete a
ABC Premium

Las trampas de los remedios para la resaca: abuso de alcohol y ningún milagro

Son productos que prometen prevenir o tratar los síntomas más molestos del día después, pero sin evidencia científica. Los expertos aseguran que no sirven y que un consumo excesivo de bebidas alcohólicas se relaciona con más de 200 enfermedades y problemas de salud

La epidemia silenciosa que está dañando el hígado de los jóvenes

Las trampas de los remedios para la resaca: abuso de alcohol y ningún milagro

Cristina Garrido

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Lobo de noche, perro de día. Las fiestas nocturnas en las que uno acaba bebiéndose hasta el agua de los floreros tienen una factura a la mañana siguiente: dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, una sed terrible... Desde tiempos inmemoriales, cada generación ha buscado su ... remedio para paliar en la medida de lo posible la temida resaca. Esa de la que nadie se acuerda cuando se lo está pasando bien, pero que al día siguiente hace jurar a más de uno que jamás volverá a beber de esa manera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app