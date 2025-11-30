Antonio Escribano, nutricionista, revela qué es lo que cena todas las noches: «Es colágeno del bueno»

El doctor Antonio Escribano lleva años defendiendo que una buena alimentación no tiene por qué ser complicada. Ni hace falta recurrir a recetas imposibles ni a ingredientes extravagantes. En este sentido, en uno de los últimos programas de 'Salud al día', de Canal ... Sur, explicó cómo ha ido simplificando su forma de comer con el paso del tiempo y cuál es la cena que toma prácticamente cada noche.

A primera hora del día apuesta por la fruta, pero no como parte del ritual del almuerzo, sino como protagonista de la mañana. «Yo tomo mucha fruta. A lo largo de la mañana suelo tomar naranja, fresas, frutos rojos… arándanos, moras, frambuesas, manzana durante la mañana y solo eso». Deja claro que no es partidario del postre, lo que muchos consideran una costumbre intocable: «Casi nunca tomo fruta como postre; la palabra postre no me gusta mucho». Prefiere disfrutarla sin prisas y sin asociarla al final de una comida, algo que, en su opinión, solo hace que se digiera peor.

También admite que con la edad ha cambiado su apetito. «Cuando tenía 20 años comía no tres, sino diez veces más que ahora». Hoy, sin embargo, dice que escucha más a su cuerpo y que a mediodía necesita mucha menos cantidad. Esa reducción progresiva no la siente como una renuncia, sino como un ajuste natural de su cuerpo.

Su cena favorita: un caldo sencillo… pero muy potente

Cuando habla de la cena, Escribano sonríe porque sabe que su elección suele sorprender. Él opta por algo bastante simple: «Muchas veces hago una cena que además recomiendo mucho: un caldito». Pero no es un caldo cualquiera, sino uno de huesos, el típico que, cuando se enfría, se convierte en una gelatina densa. «Cuando se queda sólido, se convierte en una gelatina: eso es colágeno, pero colágeno del bueno», explica.

Para él, este caldo es una forma fácil y eficaz de cuidar articulaciones, piel y sistema digestivo. Además, lo toma muy temprano: «A las siete y media u ocho de la tarde». Y lo acompaña con cosas ligeras: «Una fruta, un huevo duro, un yogur…». Una cena minimalista pero bien pensada, que él mismo sigue desde hace tiempo y que recomienda con frecuencia.

Pescado azul, omega-3 y verduras, lo que nunca falta

Su alimentación no se limita a fruta por la mañana y caldo por la noche. Escribano también cuida mucho la presencia del pescado azul en su dieta. «Uso mucho la melva. Pescado azul, dos o tres veces a la semana. Salmón, por ejemplo, o atún». Habla de los omega-3 como un básico real, no como una tendencia pasajera: «Son fundamentales. Van bien para la piel, para todo; además son antiinflamatorios».

Y, por supuesto, nunca faltan las verduras. «Verduras, dos veces al día, siempre. Incluso por la noche». Le gustan especialmente opciones sencillas, como la zanahoria rallada o el aguacate, alimentos que encajan en prácticamente cualquier comida.

Y es que para Escribano comer bien no significa complicarse la vida. Su enfoque —cenas tempranas, caldo de huesos como base, pescado azul con frecuencia, mucha fruta y verdura cada día— responde a años de experiencia y observación. Y ese caldo que cada noche se convierte en «colágeno del bueno» es, para él, la prueba perfecta de que a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona.