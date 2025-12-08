Silvia Intxaurrondo, sobre las dificultades para compaginar su trabajo en TVE con la crianza de sus hijos: «Soy una de esas madres que llega rozando el larguero»

El éxito de 'La Hora de La 1' en la televisión tiene nombre propio: el de Silvia Intxaurrondo. La presentadora vasca llegó al formato en 2021 y, desde entonces, su presencia no ha hecho más que mejorar los datos de audiencias, ... convirtiendo al programa de RTVE en líder absoluto de la mañana. Así lo reflejan los datos del mes de noviembre, donde el espacio de la cadena pública consiguió anotar 18,9% y 367.000 espectadores en La 1, su máximo histórico en espectadores y 2º mejor dato en cuota.

Buena parte de ello tiene que ver con su carácter exigente, que ha esgrimido desde hace años en su trabajo diario, algo que le ha dado muchos resultados. «Soy una persona competitiva. Hago televisión y mi objetivo es que la televisión de calidad que hacemos llegue al mayor número de espectadores posibles», reconoció el pasado mes de marzo en una entrevista de Vanity Fair tras publicar su primera novela, 'Solas en el silencio'.

Intxaurrondo aseguró en esta charla con la revista que se siente una profesional «afortunada» porque tiene «un trabajo que ama» en el mundo de la comunicación. «Pienso que el mío es el mejor trabajo del mundo, y soy muy consciente de que tengo la suerte que no tienen otros compañeros, aunque cada día me levante a las tres de la mañana», explicó entonces al hablar de la pasión que sentía por el periodismo, a pesar de las múltiples renunciar que había tenido que hacer.

Donde también ha afectado su trabajo al frente del programa de La 1 ha sido en su vida detrás de las cámaras, que siempre ha mantenido muy apartada del foco, aunque se define a sí misma como «madre de dragones». Y es que la otra gran pasión de la vida de Silvia Intxaurrondo son sus dos hijos, fruto del matrimonio con su marido Jhinaoui Farouk, originario de Túnez.

Las dificultades para conciliar por su trabajo en RTVE con la crianza de sus dos hijos

De ellos y de la crianza que lleva a cabo junto a su pareja ha hablado en muy pocas ocasiones, aunque sí se ha sincerado sobre las dificultades que ha traído la maternidad a su vida, especialmente en materia de conciliación. «Es una misión muy difícil, por no decir imposible», aseguró hace un tiempo en una entrevista en El País.

Sobre ello también habló en esta charla con Vanity Fair tras la publicación de su última novela, donde explicó que, aunque pasa «bastante tiempo con la familia», le cuesta mucho llegar a todo. «Por el ritmo de vida que llevo, soy una de esas madres que muchas veces llega rozando el larguero a un acto que es importante para mis chavales», aseguró la presentadora de RTVE, que trata de acudir siempre a los partidos de waterpolo de los pequeños, aunque llegue «justo cuando va a empezar».

Para ella, la clave a la hora de compaginar su trabajo como periodista y su vida familiar es dedicarles a su marido y sus hijos «tiempo de calidad». «Lo vivo como si se tratase de momentos únicos. No los tengo ahí de fondo, ni digo: 'Bueno, luego te atiendo'. Todo lo contrario», contó la comunicadora vasca, que suele ofrecerse a ayudarles con sus deberes y plantearles posibles planes para disfrutar de los momentos que pasen juntos.

«Todo con ellos es tiempo de máxima calidad. Al final, los padres y madres lo hacemos como podemos, pero si uno piensa que el tiempo que está con los chicos es de calidad, creo que la perspectiva cambia bastante», sentenció la conductora de 'La hora de La 1', señalando que, aunque sea «muy poco tiempo», el secreto que compartas «felicidad» con ellos. «Ese es el recuerdo que van a tener ellos», concluyó entonces.