El Consejo de Informativos de TVE lleva al Parlamento Europeo el «sesgo político» de la Corporación

El Consejo de Informativos de TVE ha comparecido este martes por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde ha expresado «su preocupación» ante el nuevo rumbo de la Corporación. «Esta petición se realizó hace ocho años, en 2017, y nos sorprende ... que este debate siga abierto, pero la realidad es que continúa plenamente vigente», explicó Óscar Nieto, mientras explicó a los presentes que este órgano de la Corporación «forma parte de un esfuerzo histórico por defender la objetividad y la pluralidad». «Nuestro objetivo ha sido superar el modelo gubernamental y avanzar hacia una televisión pública de toda la ciudadanía, gobierne quien gobierne», explicaba.

El Consejo de Informativos ha explicado que en el último año han «observado una programación cada vez más cargada de contenido político de actualidad, producida por productoras externas». «Programas como 'Mañaneros', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano' no solo externalizan la producción, sino también la información, algo mucho más grave porque introduce un sesgo político evidente y se aleja de los principios informativos que deben regir RTVE», aseguraron.

«Defender la independencia tiene un coste. Hemos recibido ataques públicos por parte de directivos de TVE, amenazas de disolución y descalificaciones en distintos medios, que nos acusan de ser 'rojos' o 'fachas', según convenga. Nuestro compromiso, sin embargo, es únicamente con la profesionalidad, no con ninguna ideología», explicaron. Por ello, a lo largo de su intervención quisieron «trasladar una preocupación». «RTVE sigue arrastrando serios problemas de independencia y pluralidad. Esto debería preocupar especialmente a este Parlamento, que representa a toda la ciudadanía. Queremos una RTVE verdaderamente independiente, con una audiencia que responda a su función de servicio público y que no dependa del gobierno de turno, sino del compromiso democrático de todos».

Desde el órgano aseguraron también que a lo largo de estos años han vivido etapas distintas mientras hicieron un repaso de los últimos años. «En 2018 se inició un concurso público para profesionalizar los puestos de dirección, pero el proceso terminó siendo torpe en su diseño y volvió a convertirse en un reparto entre partidos», explicó. En el periodo entre 2022 hasta 2024 tuvieron dos presidencias sucesivas, aunque ese ciclo concluyó con la «anulación del concurso público y con la retirada de la mayoría de las competencias del Consejo de Administración». «Esta reforma provocó protestas de los trabajadores y del propio Consejo, y nos llevó a presentar un escrito ante la Oficina del Parlamento Europeo. Consideramos que dicha reforma supone un ataque a la independencia y a la pluralidad que deben caracterizar a cualquier radiotelevisión pública en Europa», añadió.

Las últimas quejas

Esta intervención ha producido después de varias quejas que el Consejo de Informativos ha manifestado recientemente en relación con los nuevos formatos que han aterrizado en RTVE, como el de Jesús Cintora o Gonzalo Miró. El pasado mes de julio celebraron una reunión en la que pusieron el foco en los especiales informativos. En ese documento, al que tuvo acceso ABC, afirmaban: «Nos preocupa que su apuesta sea casi siempre de productoras externas y dejando en sus manos especiales informativos, reduciendo o congelando los presupuestos de informativos y produciendo sobrecostes con estos programas que además incumplen la ley».

Además, el Consejo de Informativos de TVE anunció en mayo la apertura de una investigación sobre los programas de actualidad 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360', presentados por Cintora en La 2 y Adela González y Javier Ruiz en La 1, respectivamente. Tal como explicó el propio órgano, la investigación se inició tanto de oficio como a raíz de las «numerosas quejas» recibidas por parte de profesionales de la información de RTVE por incumplir la normativa que regula los contenidos informativos de la corporación. Recordaron que dichas normas incluyen la Ley de Radio Televisión Pública de titularidad estatal, su Mandato Marco, el Estatuto de la Información de RTVE, el Manual de Estilo, la Ley General de Comunicación Audiovisual, la propia Constitución y que «deben separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad».