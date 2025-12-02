Suscríbete a
Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

El Consejo de Informativos de TVE lleva al Parlamento Europeo el «sesgo político» de la Corporación

El órgano de RTVE compareció por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones de la institución para mostrar «su preocupación» ante el rumbo de los últimos años de la televisión pública: «RTVE sigue arrastrando serios problemas de independencia y pluralidad»

El Consejo de Informativos de TVE abre una investigación a los programas de Javier Ruiz y Jesús Cintora

Jesús Cintora, Gonzalo Miró y Javier Ruiz, presentadores de TVE
Jesús Cintora, Gonzalo Miró y Javier Ruiz, presentadores de TVE
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

El Consejo de Informativos de TVE ha comparecido este martes por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde ha expresado «su preocupación» ante el nuevo rumbo de la Corporación. «Esta petición se realizó hace ocho años, en 2017, y nos sorprende ... que este debate siga abierto, pero la realidad es que continúa plenamente vigente», explicó Óscar Nieto, mientras explicó a los presentes que este órgano de la Corporación «forma parte de un esfuerzo histórico por defender la objetividad y la pluralidad». «Nuestro objetivo ha sido superar el modelo gubernamental y avanzar hacia una televisión pública de toda la ciudadanía, gobierne quien gobierne», explicaba.

