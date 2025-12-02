Jaime Cantizano dice lo que muchos españoles piensan sobre el rumbo de TVE: «Creo que no representa a la mayor parte de los contribuyentes»

Apenas ocho meses duró la última aventura de Jaime Cantizano en Televisión Española, que ya había pasado por la cadena pública para programas como '¡Mira quién baila!' o la gala de 'Objetivo Eurovisión'. El pasado verano de 2024, el de Jerez de la ... Frontera decidía desligarse de su trabajo al frente de 'Mañaneros', el magacín de las mañanas de La 1, donde sería reemplazado poco después por Adela González para afrontar un nuevo proyecto profesional: el de ponerse al frente de las nuevas tardes de Onda Cero con 'Por fin', el programa que recogería el testigo de Julia Otero.

Después de esta abrupta salida, él mismo admitió durante una entrevista en 'Espejo Público' con Susanna Griso que había pasado un momento muy difícil durante su tiempo en RTVE. «No he estado tan cerca de la crisis personal como en el último año. En el mes de mayo ya estaba que no podía más con el trabajo, estaba al límite. Me molestaba todo, me enfadaba por todo. Hablar de depresión me parece un tema muy serio, pero estaba destruido», le contó a la presentadora de Antena 3, poco después de su regreso a la cadena de radio de Atresmedia.

Desde entonces, Cantizano no se ha cortado a la hora de hablar de los momentos tensos que ha vivido durante su tiempo en televisión, que le han llevado a no querer regresar a este medio. Así lo ha hecho recientemente en una entrevista para el portal Informalia, de El Economista, donde se ha sincerado sobre cómo fue su etapa en la televisión pública y donde ha hecho hincapié en los motivos que le han hecho estar descontento con la pequeña pantalla.

Jaime Cantizano habla alto y claro sobre su salida de TVE y explica por qué no quiere volver a la televisión

Según ha desvelado el andaluz en esta charla, se dio cuenta de que en televisión «es más fácil encontrar situaciones controvertidas» que en la radio, donde ahora ha encontrado la estabilidad. Para él, había cosas que no eran negociables, especialmente tras años de experiencia. Así, durante esta etapa como presentador se dio cuenta que no estaba dispuesto a que le impusieran «una manera de contar determinadas noticias o aceptar que un caso de corrupción sea enfocado o explicado de una manera que se aleja un tanto de la realidad».

Cantizano ha insistido en que ahora mismo existe un gran peligro: el de que la verdad se maneje «de manera interesada por unos y por otros». Sin embargo, «esta manipulación de la información» no es algo que, a ojos del locutor radiofónico, suceda en todos los medios: «En Atresmedia es donde más libertad he encontrado a la hora de confeccionar un programa, y no lo digo porque esté trabajando aquí».

Una de las tentaciones en las que muchos compañeros de profesión caen es en la de «seleccionar equipos porque te caigan bien». No obstante, durante sus más de 30 años de experiencia, el que fuera presentador de '¿Dónde estás corazón?' se dio cuenta de que la clave es «estar rodeado de gente mucho más inteligente que yo, gente que no piense como yo y que contribuya al debate social, no que lleguen con una bandera y con una consigna»: «Mis colaboradores no destacan por ser la voz de un amo».

Respecto a la oferta para regresar a TVE para ponerse al frente de las mañanas, Jaime Cantizano ha insistido en que sintió que era una oportunidad que no podía rechazar. «Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria, y con satisfacción tengo que decirte que estaba bien engrasada», ha desvelado el conductor de programas.

Jaime Cantizano, tajante sobre si los contribuyentes se sienten representados en TVE

Para él, que había trabajado buena parte de su trayectoria en la empresa privada, el reto era el «intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sintieran representados»: «Esa fue mi posición. No puedo llegar y, por mi manera de entender cómo debo presentar un programa, dar una patada a unos o rechazar a otros».

A pesar de esta posición del actual locutor de Onda Cero, lo cierto es que no siempre se cumple este objetivo, como sucede ahora. Preguntado por si la mayor parte de contribuyentes con Televisión Española se sienten representados, el de Jerez ha sentenciado que «cree que no» a raíz de los contenidos que se han elegido.

«Yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación, esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la con la información y con la opinión», ha admitido el presentador al hablar de los nuevos espacios de TVE.