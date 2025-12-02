Suscríbete a
Jaime Cantizano dice lo que muchos españoles piensan sobre el rumbo de TVE: «Creo que no representa a la mayor parte de los contribuyentes»

El que fuera presentador de 'Mañaneros' ha hablado en una entrevista sobre su salida de la cadena pública y las presiones que sufrió durante su etapa en La 1

Jaime Cantizano dice lo que muchos españoles piensan sobre el rumbo de TVE
M. A.

Apenas ocho meses duró la última aventura de Jaime Cantizano en Televisión Española, que ya había pasado por la cadena pública para programas como '¡Mira quién baila!' o la gala de 'Objetivo Eurovisión'. El pasado verano de 2024, el de Jerez de la ... Frontera decidía desligarse de su trabajo al frente de 'Mañaneros', el magacín de las mañanas de La 1, donde sería reemplazado poco después por Adela González para afrontar un nuevo proyecto profesional: el de ponerse al frente de las nuevas tardes de Onda Cero con 'Por fin', el programa que recogería el testigo de Julia Otero.

