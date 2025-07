El pueblo de Cataluña al que solo se puede acceder por carretera desde Andorra: dónde está y cómo llegar

Rodeado de ríos y montañas cuenta con una gran curiosidad: es el único periclave de España. Es decir, un pueblo en territorio nacional al que no se puede llegar desde España. Caprichos de la variada geografía española pero que sin duda observa un caso único en Os de Civís, una pedanía de Lérida a la que solo se puede acceder cruzando la frontera con Andorra.

Esta entidad municipal descentralizada del municipio de Valles del Valira es a la vez es el núcleo más habitado del municipio. Contaba con 74 habitantes en 2019 aunque este último padrón constan solo 25 personas censadas. El pueblo conserva las casas medievales, aunque actualmente se han construido muchas segundas residencias.

Cómo acceder a Os de Civís, el pueblo español al que no puedes llegar desde España

Os de Civís forma parte de la coma de Seturia, compuesta por la cuenca del río Aós, tributario del río Valira y se encuentra en la vertiente andorrana.

Tiene su único acceso por el asfalto de la CG-6 andorrana, tomando el cruce en Aixovall y cruzando previamente por Bixessarri. En un punto no señalizado está la frontera hispano andorrana.

Desde el lado occidental, hay una pista sin asfaltar que gana el collado de Conflent, a más de 2.000 metros de altura, únicamente accesible para vehículos todoterreno e impracticable de noviembre a abril por la nieve.

Qué ver y hacer en Os de Civís

Muy próximo al pueblo se encuentra el Pic del Salòria, una montaña de casi 2800 metros que domina todo el valle. También corona el Parque Natural del Alto Pirineo, el mayor espacio natural de toda Cataluña.

Su joya patrimonial es la Iglesia de San Pedro, un edificio románico que conserva su estructura original y refleja la espiritualidad rústica de los Pirineos.

A sus calles empedradas se asoman bonitas y rústicas casas levantadas siguiendo las pautas típicas de las construcciones pirenaicas. En ellas, los muros exteriores y las cubiertas son de piedra; los envigados, puertas y ventanas están elaborados con madera. Cabe destacar que el hierro también está presente y los tejados son de pizarra.

Un enclave geográfico único en la península

La situación geográfica ha supuesto que los habitantes del pequeño pueblo, pese a ser españoles, tengan una estrecha relación con Andorra. Los niños se forman en escuelas andorranas. Al tiempo, las instituciones vecinas sustentan el mantenimiento y limpieza de la carretera o financian el servicio de recogida de basuras.

Cuando se trata de solventar asuntos legales, la policía que se ocupa de los asuntos son los Mossos d'Esquadra, que si necesitan llegar al pueblo deben hacerlo escoltados por la policía de Andorra. Los temas judiciales se resuelven en La Seu d'Urgell, y las votaciones tienen lugar en Anserall, el núcleo principal de Valls de Valira.

El pueblo catalán siempre ha formado parte de España y nunca ha sido objeto de disputa, pero, para acceder a él se necesita entrar a través de la carretera desde San Julián de Loria, en Andorra. No es el único caso de periclave en el mundo, pero sí en nuestras fronteras. En otros países, como Estados Unidos, ocurre lo mismo con el territorio norteamericano de Northwest Angle, separado del país por el Lake of the Woods canadiense.

La historia de Os de Civís está marcada por la autosuficiencia y el aislamiento. Durante décadas, el pueblo vivió completamente desligado del resto del país. No tuvo electricidad hasta 1982, una fecha tardía que ilustra la dureza y el olvido en el que permaneció buena parte del siglo XX. Su economía se basaba exclusivamente en la ganadería y la agricultura de subsistencia.