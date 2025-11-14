Pedro Sánchez, sobre el mejor concierto de su vida: «Tenía 14 años y creo que perdí tres kilos por los botes que daba y la gente que había»

Pedro Sánchez siempre se ha declarado un amante de la música. De gustos eclécticos, el presidente del Gobierno ha comentado en distintas ocasiones su afición por acudir a festivales y conciertos de numerosos grupos, tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, Sánchez sorprendió ... este jueves al visitar los estudios de Radio 3. La cita, que no figuraba en su agenda del día, dejó una charla distendida en la radio musical de RTVE, de la que se declaró un oyente «muy habitual». «Me nutro mucho de vuestras propuestas musicales y realmente toda la cultura que tengo musical respecto a España es gracias a vosotros», aseguró.

Durante la entrevista, a la que Sánchez acudió con un look más desenfadado —camiseta y cazadora vaquera—, el presidente del Gobierno pudo hablar sobre sus gustos musicales e incluso opinar sobre el nuevo disco de Rosalía: 'Lux', que tildó de «maravilla».

A pesar de que reconoció que «ahora soy más de escuchar canciones sueltas», en este caso decidió oír el álbum de Rosalía «del tirón». «Me reservé una hora», señaló el presidente, que aseguró que le habían gustado «todas las canciones», aunque le faltan las tres que solo aparecen en el disco físico.

No obstante, la entrevista en el programa 'Generacion Ya' de Radio 3 dejó otras importantes revelaciones musicales de Sánchez, como el mejor concierto al que ha acudido, los discos que ha escuchado en los últimos meses o su gran anhelo: retomar su afición por los festivales.

El mejor concierto al que ha acudido Pedro Sánchez

Desde el programa de Radio 3 se interesaron por conocer las próximas citas musicales del presidente del Gobierno, quien tuvo claro que le hubiera encantado ver la semana pasada en Madrid a los canadienses Destroyer, pero no pudo acudir porque se encontraba fuera de España: «Me ha dado mucha pena».

«Yo ahora mismo, sobre lo que es la agenda de conciertos del próximo mes, no la conozco, eso es lo dejo para vosotros, decidme», apuntó el líder socialista, abierto a recomendaciones de la emisora de radio.

Preguntado por cuál es el concierto más memorable al que ha acudido que recuerda, Sánchez aseguró que hay «muchos», pero se decantó por uno en especial: «Para mí uno de los más míticos». Se trata de la ocasión en la que disfrutó de la popular banda estadounidense de rock Guns N' Roses en el Estadio Vicente Calderón de Madrid.

«Yo tenía 14-15 años», contó el presidente del Gobierno. «Yo creo que perdí tres o cuatro kilos por los botes que daba y por la gente que había», admitió, entre risas, destacando la figura de Slash. «Verlo ahí con la guitarra me pareció magnífico».

En este sentido, Sánchez reconoció que echa de menos asistir a festivales de música. «Es algo que cuando deje estas responsabilidades, dentro de muchos años, volveré a retomar porque me parece que es otra forma de disfrutar la música», comentó, entre risas.

«Los festivales me gustan mucho porque te dan la ocasión de poder ir de un escenario a otro, echar un fin de semana en una ciudad que quizás no conoces...», comentó el presidente del Gobierno, que ha acudido en varias ocasiones al FIB de Benicàssim. «El Sónar de Barcelona lo tengo pendiente», aseguró.

Los artistas y discos favoritos de 2025 de Pedro Sánchez

Sánchez, que admitió durante la entrevista ser «más de mujeres cantantes que de hombres cantantes», aseguró que entre sus discos favoritos de 2025 están los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten.

No obstante, quiso destacar la «explosión de talento brutal» que se vive en España: «Desde grandes artistas como Rosalía a artistas y grupos que están saliendo ahora». En este sentido, mencionó a dos: la banda Cala Vento o Restinga.