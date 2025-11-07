Por qué el fenómeno Rosalía puede romper todos los récords con su nuevo disco: seis datos que lo demuestran

Rosalía Vila Tobella, nacida en San Esteban Sasroviras en 1992 (Barcelona, Cataluña), siempre ha tenido claro que su sueño era dedicarse a la música. A pesar de los noes recibidos durante el camino, la catalana lo ha conseguido y se puede afirma que ... es una auténtica estrella.

La artista ha logrado diferenciarse, además de por su talento, por su estilo innovador. Y es que ha sido capaz de fusionar géneros tradicionales como el flamenco con otros más actuales como el reggaetón o trap. Un sello de identidad que, sin duda, lleva su firma.

Tras tres años sin sacar disco, este 2025 regresa con más fuerza que nunca. Este viernes 7 de noviembre ve la luz 'Lux', su cuarto álbum. Se trata de un proyecto rompedor, en el que ha decidido darle protagonismo a la religión y lo espiritual a través de su voz y estética. De hecho, en la fotografía de la aportada aparece vestida de monja. Una idea que, según explica ella misma, «no es una provocación» y que está pensada «desde el amor y el respeto».

Aunque ya se conocen todas las canciones, el 27 de octubre lanzó un adelano: 'Berghain'. El tema ha tenido una brutal acogida, pues en menos de dos semanas se han contabilizado 18.803.002 visualizaciones en YouTube y 26.129.732 reproducciones en Spotify.

A sus 33 años, Rosalía goza de una trayectoria profesional impecable. Ahora, con este proyecto puede romper todos los récords y asentarse definitivamente en el olimpo de la industria musical. Estos son los seis datos que lo demuestran.

Rosalía, una de las artistas más escuchadas de España en los últimos años

Rosalía es una de las artistas españolas que, con esfuerzo y constancia, se ha ganado un hueco dentro del panorama musical. La catalana tiene un total de 25.978.027 oyentes mensuales en Spotify, una cifra de la que no todos pueden presumir.

Álbumes de Rosalía 'Los Ángeles' (2017)

'El Mal Querer' (2018)

'Motomami' (2022)

'Lux' (2025)

Su primer gran éxito llegó en 2018 con el lanzamiento de su segundo álbum, 'El Mal Querer'. Y es que la canción 'Malamente', que vio la luz el 30 de mayo de ese año, logró excelentes resultados. En tan solo un día superó el millón de visitas y, en la actualidad, el tema tiene 169.165.895 visualizaciones en YouTube y más de 319.000.000 de reproducciones en Spotify.

Esto fue solo el comienzo. La joven ha acumulado una impresionante lista de triunfos, entre los que destacan: 'Pienso en tu mirá', 'Con altura' (con J Balvin), 'Yo x Ti, Tú x Mí' (con Ozuna), 'Aute Cuture', 'La Noche de Anoche' (con Bad Bunny), 'Saoko', 'Beso' (con Rauw Alejandro), entre otros.

Rosalía también se ha situado en lo más alto en lo que a ventas se refiere. En 2022, su álbum 'Motomami' ocupó la segunda posición del ranking 'Top 100 Álbumes' publicado por Promusicae. Tan solo le superó Bad Bunny. Es cierto que en 2023 cayó hasta el puesto número 12 y en 2024 se situó en el número 38. No obstante, Rosalía lleva tres años sin sacar un proyecto, por lo que se podría producir un cambio de tendencia tras el lanzamiento de 'Lux'.

Como se puede comprobar a través de sus temas, Rosalía no solo ha construido una admirable carrera en solitario, sino que artistas de todo el mundo han buscado trabajar junto a ella. Estas colaboraciones han sido clave para su expansión internacional.

La estrella española que ha conquistado al mundo: su éxito más allá de nuestras fronteras

Además de conquistar al público español, Rosalía ha superado cualquier barrera y ha conseguido enamorar a ciudadanos de todo el mundo. Según las estadísticas de Spotify, la cantante posee 8.635.294 seguidores en la plataforma y 25.978.027 oyentes mensuales. Gran parte de ellos proceden de Ciudad de México, Madrid y Chile. También sabemos que en Estados Unidos e, incluso, en Japón se escuchan sus temas. Esta proyección internacional es algo que solo ella ha logrado hasta el momento.

En 2022, Rosalía lanzó el MOTOMAMI WORLD TOUR, una gira masiva con 46 conciertos en 15 territorios. La catalana llenó la mayoría de estadios y se estima que recaudó alrededor de 30.431.765 euros.

Una vitrina llena de premios

Los éxitos de Rosalía se han transformado en una amplia colección de premios que avalan su talento y dedicación. Desde su irrupción en la escena musical, la artista ha recibido reconocimiento a nivel global y se ha valorado su capacidad única para fusionar géneros y su incansable innovación.

La estrella de la música ha obtenido múltiples discos de oro en distintos países y suma alrededor de 80 galardones, entre ellos 11 Premios Grammy Latinos y 2 Premios Grammy.

Un crecimiento exponencial en redes sociales

Más allá de la música, Rosalía ha sabido conectar a la perfección con su público a través de las redes sociales. En estas plataformas, la compositora se ha mostrado muy cercana a ellos y ha sacado a relucir su lado más personal.

Esta estrategia le ha permitido trabajar con grandes marcas, como Gucci y Versace, y le ha llevado a sumar cada año millones de seguidores. Este noviembre de 2025, la española cuenta con 32,4 millones 'followors' en TikTok, 26,9 millones en Instagram y 11,7 millones en YouTube.

Tras la publicación de su último disco, 'Lux', en el que se incluyen canciones como 'Berghain', hay muchas posibilidades de que Rosalía siga rompiendo barreras y alcance unas cifras sin precedentes, consolidándose así en el olímpo de la música.