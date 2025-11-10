Risto Mejide escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «No es un álbum. Lo más justo sería decir que ha creado un agujero de gusano»

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', se ha lanzado este viernes 7 de noviembre y ya se puede confirmar que es todo un éxito tanto nacional como internacional. En tan solo unos días, sus canciones acumulan millones de reproducciones y 12 de ... ellas se han colado en el 'Top 50 Global' de Spotify.

Lo cierto es que el cuarto álbum de la catalana no ha dejado a nadie indiferente. Y es que la artista ha mostrado un lado muy diferente al que nos tenía acostumbrados. La estrella de la música ha abandonado el estilo urbano característico de 'Motomami' para dar paso a una fusión entre lo clásico y lo moderno.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto es el gran protagonismo que tiene la religión y lo espiritual. De hecho, en la imagen de la portada aparece ella misma vestida de monja. Se trata de una idea que, según explica, «no es una provocación» y está pensada «desde el amor y el respeto».

En cualquier caso, si algo está claro es que 'Lux' ha llegado como un trabajo innovador y original. Por ello, son muchos los que han compartido su opinión al respecto. Una de esas personas ha sido Risto Mejide. El presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira' ha sido tajante.

Risto Mejide opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía, 'Lux'

Risto Mejide es una de esas personas que ha escuchado el nuevo disco de Rosalía y ha decidido dar su opinión sobre las canciones. A través de una historia de Instagram, el presentador de 'Todo es mentira' no se ha cortado y ha expresado su valoración. «Soy incapaz de calificar 'Lux'. Ya hay suficientes analistas sesudos con ello», ha dicho al inicio del texto.

A pesar de esta introducción, el comunicador de Cuatro ha querido compartir unas palabras sobre el proyecto de la artista catalana. «No es un álbum. Ni es clásica. Ni ópera. Lo más justo sería decir que, con 'Lux', Rosalía ha querido crear un agujero de gusano entre el siglo XVII y el siglo XXI. De ahí el vértigo que provoca el mero hecho de asomarse», sostiene.

Para comprender mejor su mensaje, Mejide ha explicado el significado de «agujero de gusano». «Es, en esencia, un atajo cósmico. Una especie de pasadizo secreto que la Relatividad General de Einstein permite en sus ecuaciones, como si el propio espacio-tiempo se entretuviera dibujando trampillas entre dos puntos que normalmente estarían a años luz de distancia», aclara.