Pedro Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Me lo he oído del tirón»

Pedro Sánchez ha hecho una pausa en su agenda política para visitar esta tarde Radio 3. Como amante declarado de la música, y en particular del indie, el presidente del Gobierno ha acudido a la emisora de radio musical de RTVE, donde ha opinado ... sobre 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía.

El pasado viernes, 7 de noviembre, la cantante catalana lanzó su tercer disco de estudio, en el que utiliza 13 idiomas diferentes y fusiona el pop y la música clasica. En apenas unas horas, el álbum se convirtió en un éxito, no solo a nivel nacional, sino mundial.

'Lux' ha arrasado entre la crítica y el público, que lo ha convertido en el disco de una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. Canciones como 'La Perla', 'Berghain' o 'Reliquia' se han colado en el Top Global de la plataforma musical.

Pedro Sánchez se ha declarado en varias ocasiones un fiel seguidor de la música de Rosalía. De hecho, el presidente del Gobierno ya dio la enhorabuena a la artista catalana por el lanzamiento del nuevo disco, que calificó de «deslumbrante». «Has colocado a España en la cima de la música mundial», aseguró en un mensaje publicado en X.

La opinión de Pedro Sánchez sobre 'Lux', el nuevo disco de Rosalía

No obstante, este viernes el presidente del Gobierno se ha explayado más y, en una distendida entrevista en el programa 'Generación Ya' de Radio 3, ha hablado más a fondo sobre 'Lux'. «Me ha parecido una maravilla», ha señalado el presidente, preguntado por el nuevo lanzamiento de la artista catalana.

«Algunas veces habéis comentado en los programas que ahora en los discos no escuchas todas las canciones, escuchas una, dos, tres, un poco lo que te dé tiempo...», ha señalado Sánchez, sobre la forma de consumir música en la actualidad.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha reconocido que, en el caso de 'Lux', ha disfrutado de todas y cada una de las canciones. «En este tengo que deciros que me lo he escuchado del tirón», ha dicho.

Sánchez ha reconocido que «ahora soy más de escuchar canciones sueltas». No obstante, ha comentado que «había leído que este disco había que escucharlo del tirón y me han gustado todas las canciones». Además, el presidente del Gobierno ha avanzado que este sábado tiene previsto «recomendar en TikTok una de las canciones» del nuevo disco de Rosalía.

Durante su entrevista en Radio 3, Sánchez ha destacado que «en España tenemos muchos artistas muy buenos». En este sentido, ha ensalzado la figura de Rosalía como una de las mayores exponentes de la música de nuestro país. De hecho, la cantante catalana siempre ha sido una de sus artistas femeninas favoritas, al igual que Taylor Swift, tal y como destacó en una ocasión en el podcast de La Pija y la Quinqui.