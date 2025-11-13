Suscribete a
Pedro Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Me lo he oído del tirón»

El presidente del Gobierno, que ya dio la enhorabuena a la artista catalana por el lanzamiento de su tercer disco, ha vuelto a ensalzar el álbum en Radio 3

Pedro Sánchez felicita a Rosalía por su nuevo disco: «Has colocado a España en la cima de la música mundial»

Por qué el fenómeno Rosalía puede romper todos los récords con su nuevo disco: seis datos que lo demuestran

Pedro Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Me lo he oído del tirón»
Pedro Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Me lo he oído del tirón» EFE/ABC
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Pedro Sánchez ha hecho una pausa en su agenda política para visitar esta tarde Radio 3. Como amante declarado de la música, y en particular del indie, el presidente del Gobierno ha acudido a la emisora de radio musical de RTVE, donde ha opinado ... sobre 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía.

