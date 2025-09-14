El PP baja, la izquierda se hunde y Vox se dispara

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales, con 137 diputados, si los comicios se celebrasen hoy. Por detrás, con una diferencia de 30 escaños, le seguiría el PSOE de Pedro Sánchez, que sigue perdiendo apoyos mes tras mes y ... Vox, que vive un momento dulce y se convertiría en determinante para la formación de Gobierno. Sumar toca suelo, con solo 10 escaños y Podemos obtendría 4. ERC y Bildu lograrían 8 escaños cada uno, Junts y el PNV 6, el BNG 2 y Coalición Canaria 1. UPN perdería su representación en el Congreso. Son datos del sondeo de GAD3 para ABC, realizado entre el 5 y el 11 de septiembre, del que hoy se publica la tercera entrega respecto a la estimación de voto.

Con un 32 por ciento de los votos, 1,1 puntos por debajo de los comicios de julio de 2023, aunque con los mismos 137 escaños que obtuvo entonces la candidatura de Feijóo, los 'populares' siguen siendo el partido preferido por los españoles para liderar el Gobierno. Aunque respecto a junio de 2025, la última entrega del sondeo de ABC, la pérdida de apoyo es más acusada, dejándose en tres meses 1,8 puntos y 8 representantes en el Congreso tras la gestión de los incendios. Con este resultado, a menos que el PSOE, que obtiene 107 diputados, se abstuviera en la investidura de Núñez Feijóo, cualquier pacto para llegar a La Moncloa pasa por Vox, que prácticamente duplica los escaños que logró en julio de 2023 (33), y se sitúa con 61 representantes y el 17,9 por ciento de los sufragios, 5,5 puntos más que en los últimos comicios. Los de Santiago Abascal también experimentan un notable aumento de los apoyos, entre el último sondeo de ABC, el de junio de 2025, con los sucesos de Torre Pacheco de por medio, ya que consiguen 3 puntos porcentuales más y 13 nuevos representantes en la Cámara baja.

Con estos datos, la suma de la derecha, representada en el Congreso por PP y Vox, se situaría en los 198 escaños, 22 por encima de la mayoría absoluta que permitiría un cambio de Gobierno en nuestro país. El sondeo demuestra que tras siete años de socialismo en España, con múltiples casos de corrupción en el entorno del presidente y del PSOE, los ciudadanos preferirían un vuelco hacia posiciones más conservadoras.

Sánchez, sin alternativa

El otro gran titular del sondeo de ABC realizado por GAD3 es que, a diferencia de las últimas elecciones, en las que también quedó en segunda posición, de celebrarse hoy los comicios Sánchez no podría articular una mayoría alternativa que le arrebatase el poder al PP.

El Partido Socialista sigue en caída libre y parece no tener fondo. La candidatura del actual jefe del Ejecutivo obtendría 107 diputados, lo que representa el 26,9 por ciento de los sufragios. Esto supone un retroceso de 14 escaños en comparación con las urnas de julio de 2023 y una pérdida de 4,8 puntos. Tampoco son buenos datos para Pedro Sánchez si los comparamos con la última encuesta publicada por este periódico, en junio de este mismo año, y que le otorgaba hasta 110 parlamentarios con un 27,6 por ciento de los votos, un 0,7 por ciento menos que en esta entrega.

Pero los problemas para el líder socialista no proceden únicamente del retroceso electoral que sufre su formación en las urnas. Su actual socio de Gobierno, Sumar, obtendría únicamente 10 escaños y el 6,6 por ciento de las papeletas depositadas en las urnas. Esto supone una pérdida de 21 sillones en el Congreso y el 5,7 por ciento de los apoyos. La formación fundada por Yolanda Díaz, que esta semana vivió su mayor varapalo en el parlamento, al ver rechazada su medida estrella, la reducción de la jornada laboral, también baja en comparación con el sondeo publicado hace tres meses. En concreto, en este lapso de tiempo, se deja un escaño por el camino y el 0,9 por ciento de los votantes.

Estimación electoral En número de escaños y porcentaje de voto Resto (*) Vox Sumar 61 35 10 PSOE PP 28 33 31 137 107 137 121 176 Mayoría absoluta Eleciones Generales julio 2023 GAD3 septiembre 2025 (*) Resto Elec. Gene. jul 2023 GAD3 sept 2025 Podemos 4 (4%) (-) ERC 8 (2%) 7 (1,9%) Bildu 8 (1,3%) 6 (1,4%) BNG 2 (0,8%) 1 (0,6%) CC 1 (0,3%) 1 (0,5%) Junts 6 (1,4%) 7 (1,6%) PNV 6 (1,4%) 5 (1,1%) UPN 0 (0,1%) 1 (0,2%) SALF 0 (2%) (-) Fuente: GAD3 / ABC

Con la suma de los dos partidos que conforman el Ejecutivo a día de hoy por debajo, incluso, de los representantes que obtuvo solo el PSOE cuando se celebraron las elecciones hace dos años, socialistas y Sumar deberían incorporar a Podemos para igualar aquel resultado. De celebrarse los comicios hoy la candidatura que liderará Irene Montero lograría 4 escaños y un 4 por ciento de los votos. La formación morada, que está subiendo el tono de voz ante Sánchez y Díaz para marcar perfil propio, pierde un diputado y un 0,7 por ciento de los votos en comparación con el estudio realizado en junio. En julio de 2023 Podemos formó parte de la candidatura de Sumar, obteniendo los mismos cuatro diputados que tienen hoy.

En el capítulo de los socios minoritarios, todos, excepto Junts per Catalunya, logran mejorar ligeramente sus resultados electorales. ERC, que en las últimas elecciones empató con JxCat a 7 escaños, lograría superar a su principal rival en Cataluña al obtener 8 diputados. Los de Gabriel Rufián, que casi con total seguridad no repetirá como candidato, logran así su mejor resultado en estos dos años, ya que hasta ahora todos los sondeos le otorgaban 7 parlamentarios. Porcentualmente ERC aumenta un 0,1 por ciento el número de votos que obtuvo hace dos años y un 0,5 respecto al último sondeo.

Bildu, como ocurrió el 23-J, volvería a ser la fuerza más votada en el País Vasco. Los de Mertxe Aizpurúa obtendrían su máximo histórico, 8 diputados, dos más que los 6 que logró hace dos años. Los abertzales, pese a experimentar ese aumento en número de representantes, pierden un 0,1 por ciento de los votos en comparación con 2023 y el último sondeo de ABC. En ambos casos obtenían el 1,4 por ciento de los votos, frente al 1,3 por ciento que obtienen hoy.

Junts per Catalunya es el socio que más acusa haber dado su apoyo a Pedro Sánchez en todos estos meses. Los de Carles Puigdemont, que todavía no se han recuperado del batacazo que supuso hace un año la recuperación de la Generalitat por parte del PSC, pasaría de los 7 diputados que obtuvo en los últimos comicios a los 6 que le otorga el sondeo de GAD3 en caso de que se celebrasen hoy las elecciones. A nivel porcentual, los de Puigdemont pasan del 1,6 por ciento de los votos de hace dos años al 1,4 por ciento, la misma cifra que en la última encuesta de junio de 2025.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), también mejora sustancialmente el resultado que obtuvieron en los pasados comicios, sumando un parlamentario más, de los 5 a los 6. Los nacionalistas vascos, sin embargo, perderían un 0,1 por ciento de los votos, ya que se quedan en el 1 por ciento de los sufragios cuando, tanto en 2023 como en el último sondeo, lograban el 1,1 por ciento.

Quién también logra mejorar su representación es el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que duplicaría el único diputado que obtuvo en julio de 2023, aunque solo logrando el 0,2 por ciento más de los votos, pasando del 0,6 por ciento de la última cita con las urnas al 0,8 por ciento del sondeo que se publica hoy. En comparación con los datos de junio de este mismo año, también logran aumentar un 0,1 por ciento la intención de voto.

Ficha técnica Ámbito: nacional, mayores de edad Tamaño muestra: 1.001 entrevistas Procedimiento: entrevista telefónica asistida por ordenador Trabajo de campo: 5-11 septiembre Error muestral: +-3,2% para un grado de confianza del 95,5% Duración de la entrevista: 4 min. Cuestionario: elaborado por GAD3 y validado por el cliente

Coalición Canaria, que votó a favor de la investidura de Sánchez, retendría su única diputada, Cristina Valido, pese a dejarse un 0,2 por ciento de los votos en estos dos años. En 2023 los isleños lograron el 0,5 por ciento de los sufragios y hoy estarían en el 0,3 por ciento, un 0,1 por ciento menos que hace un mes.

De celebrarse hoy los comicios, algo para lo que a priori todavía faltan dos años, UPN perdería el escaño que tienen, al caer del 0,2 por ciento de los votos al 0,1 por ciento y SALF, la formación con la que Alvise Pérez irrumpió en el Europarlamento, se quedaría fuera del Congreso al obtener un 2 por ciento de los sufragios.