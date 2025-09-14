Suscribete a
El PP baja, la izquierda se hunde y Vox se dispara

encuesta abc | gad3 (III)

Sánchez y el bloque de la investidura lograría solo 152 escaños, 24 por debajo del umbral de la absoluta

Alberto Núñez Feijóo es el líder más bien valorado por los españoles y Alvise Pérez, el que menos

El periodo más largo sin urnas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ángel de antonio
Joan Guirado

Joan Guirado

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales, con 137 diputados, si los comicios se celebrasen hoy. Por detrás, con una diferencia de 30 escaños, le seguiría el PSOE de Pedro Sánchez, que sigue perdiendo apoyos mes tras mes y ... Vox, que vive un momento dulce y se convertiría en determinante para la formación de Gobierno. Sumar toca suelo, con solo 10 escaños y Podemos obtendría 4. ERC y Bildu lograrían 8 escaños cada uno, Junts y el PNV 6, el BNG 2 y Coalición Canaria 1. UPN perdería su representación en el Congreso. Son datos del sondeo de GAD3 para ABC, realizado entre el 5 y el 11 de septiembre, del que hoy se publica la tercera entrega respecto a la estimación de voto.

