El PP tacha de «farsa» la ronda con expertos sobre el cambio climático y se niega a participar

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso se planta. El partido ha anunciado su intención de no participar en las comparecencias de expertos sobre cambio climático, que tendrán lugar en la Comisión de Transición Ecológica, al considerarlas una «farsa» y el último ejemplo de ... las «improvisaciones» del Gobierno cuando alguno de sus socios le da la espalda.

A finales de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamó la necesidad de establecer una comisión interministerial para luchar contra el cambio climático y de buscar un pacto de Estado en la materia. Un objetivo político complicado, en un contexto de gran polarización —según la encuesta de GAD3 para ABC, publicada estos días, esa es ya la segunda preocupación nacional, solo por detrás de la vivienda—, y que pasaba, en los planes del Ejecutivo, por abordar el debate en el Congreso vía subcomisión parlamentaria.

Esa subcomisión se iba a introducir en la Comisión de Transición Ecológica, pero algunos socios del Gobierno, según ha podido saber este diario, le trasladaron sus «dudas» sobre su idoneidad. Por ese frenazo, el PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de esa comisión frente al PP, optaron por aprobar una ronda de comparecencias de expertos para empezar ya a discutir cómo abordar la emergencia climática. «Es mucho más rápido», justifican fuentes socialistas consultadas por este periódico.

Noticia Relacionada EN OBSERVACIÓN Sánchez, del 'lawfare' al 'apreteu' Jesús Lillo

El PP hace otra lectura: el Gobierno se comprometió a promover un pacto de Estado a través de una subcomisión parlamentaria, pero, apuntan los populares en un comunicado de prensa, «ni siquiera ha conseguido que sus socios la apoyen». De ahí, la «ocurrencia» de PSOE y Sumar, denuncian en el Grupo Parlamentario Popular, de sustituir la pretendida subcomisión por una ronda de expertos «paralizando la normal actividad» de la Comisión de Transición Ecológica.

Este lunes, a las seis de la tarde, se cerraba el plazo para que cada grupo presentase su listado de comparecientes. Lejos de hacerlo, el PP ha asegurado que no participará en una «farsa» fruto de las «improvisaciones» del Gobierno de coalición. «El Grupo Popular se desmarca», zanjan. Sánchez relanzó su agenda ecologista tras los incendios que han afectado a la península ibérica este verano. «El PSOE, cuya única respuesta a los incendios que asolaron España fue reciclar su propuesta de pacto de Estado de hace tres años, ahora ha tenido que rebajarlo a simples comparecencias», inciden en el Grupo Popular.

Desde luego, el clima no parece el adecuado para un pacto de Estado, con los dos grandes partidos lanzándose reproches mutuos a diario, y el Gobierno cercado por casos de corrupción y todavía dependiente de los votos de Junts, cuyo apoyo obtuvo en la investidura concediendo la amnistía —ahora en manos de la Justicia— a los encausados por el 'procés'. «El curso político empieza como terminó el anterior —concluyen en filas populares—. Dejando claro que Sánchez es un vendehúmos, que nos quiere acostumbrar a sus malabares y mentiras, y que, como ya dijimos desde el principio, estamos ante una legislatura vacía e inútil».